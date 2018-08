ilfattoquotidiano

: Unipol-FonSai, le carte confermano: “Prezzo fissato non ai valori di mercato ma sulle disponibilità dell’acquirente” - fattoquotidiano : Unipol-FonSai, le carte confermano: “Prezzo fissato non ai valori di mercato ma sulle disponibilità dell’acquirente” - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Unipol-FonSai, le carte confermano: “Prezzo fissato non ai valori di mercato ma sulle disponibilità dell’acquirente” h… - Luisella49 : RT @fattoquotidiano: Unipol-FonSai, le carte confermano: “Prezzo fissato non ai valori di mercato ma sulle disponibilità dell’acquirente” h… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Derivati e coop. Un mix esplosivo per il gruppoche nel 2012 è uscito dalle secche grazie a Fondiaria Sai, Mediobanca e, secondo i pm torinesi, una bella mano di vernice sui conti alla base delle valutazioni delle due compagnie oggetto di una travagliatissima fusione. Che oggi anche gli inquirenti ritengono sia avvenuta a un prezzodal compratore, lacapeggiata da un Carlo Cimbri che non ammette dinieghi, non sulla base deididelle società coinvolte – e quotate in Borsa – ma della disponibilità economica del gruppo delle Coop, da far combaciare con la sua necessità di avere il controllo dell’attuale campione italiano del ramo danni. Con buona pace delle regole e dei risparmiatori, che hanno così involontariamente contribuito al “salvataggio” di via Stalingrado, oggi sostenuto da buona parte dei consumatori italiani che ...