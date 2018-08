Unicredit - Mustier : nuovo piano prima della fine del 2019 : "Siamo solo a metà maratona, non pensiamo di farne un'altra ma di finire prima questa. Annunceremo il nuovo piano prima della fine del 2019". Lo ha detto l' Amministratore Delegato di Unicredit, Jean ...

Unicredit - Mustier : 'Conti eccellenti ma per ora niente acquisizioni' : Per quanto riguarda la possibilità dell'introduzione della flat tax, mi limito a dire che una riduzione fiscale dovrebbe avere un impatto positivo sull'economia, ma dipende da come viene fatta'. Sul ...

Unicredit - Mustier - ipotesi di fusione con SocGen? Non commentiamo rumors : Teleborsa, - "Non commentiamo mai i rumors". E' questa la laconica replica di Jean Pierre Mustier a chi gli chiedeva una battuta su una possibile fusione tra UniCredit e Societe Generale per creare un ...

Unicredit - Mustier - ipotesi di fusione con SocGen? "Non commentiamo rumors" : "Non commentiamo mai i rumors". E' questa la laconica replica di Jean Pierre Mustier a chi gli chiedeva una battuta su una possibile fusione tra UniCredit e Societe Generale per creare un colosso ...