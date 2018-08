Unicredit | il ceo Mustier | ' Facebook non etico | rapporti interrotti'

tg24.sky

(Di martedì 7 agosto 2018) La banca ha definito "non appropriato" il comportamento del social network dichiarando che non lo utilizzerà fino a quando la piattaforma di Mark Zuckerberg non darà maggiori garanzie