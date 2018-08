UNA PISTOLA PER RINGO Su Iris il film diretto da Duccio Tessari oggi | 7 agosto 2018

Svezia - la polizia spara e uccide un ragazzo Down : aveva UNA PISTOLA giocattolo : La madre Katarina Söderberg, in stato di shock, ha definito il figlio 'la persona più gentile del mondo che non avrebbe fatto male ad una mosca'.

Ventenne down ha UNA pistola-giocattolo - la polizia lo uccide. La madre : “Aveva età mentale di 3 anni” : La polizia si è difesa sostenendo che Eric Torrell, di 20 anni, stava agendo "minacciosamente" e ha dovuto essere "abbattuto". Gli hanno sparato tre volte nello stomaco perché "aveva quella che sembrava una mitragliatrice". La madre ora è furiosa: "Minaccioso? Ma se era come un bimbo di tre anni..."Continua a leggere

Minaccia l'ex compagna puntandole contro UNA PISTOLA - in manette 34enne di Lecce - : Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Questura del capoluogo hanno tratto in arresto, G.A., Leccese di 34 anni, con l'accusa di minacce e atti persecutori . L'uomo, nella circostanza, ha ...

Un operaio ritrova strana bottiglia durante i lavori : all'interno munizioni di UNA pistola : LECCE - Ennesimo arresto per stalking. A Carmiano, infatti, è finito ai domiciliari Ivano Martena. Sono stati i carabinieri della stazione di Lizzanello a fermare l'uomo, un 42enne, eseguendo una ...

Barletta - tenta UNA rapina ma si inceppa la pistola : giovane preso a bastonate : La tentata rapina è avenuta la notte scorsa, in una pizzeria a Barletta. Il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato dai proprietari.Continua a leggere

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con UNA PISTOLA a piombini una bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.

UNA PISTOLA PER RINGO/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi - 24 luglio 2018) : Una PISTOLA per RINGO, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 luglio 2018. Nel cast: Giuliano Gemma, Fernando Sancho, alla regia Duccio Tessari. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Anticipazione Una Vita : Teresa punta UNA PISTOLA contro Cayetana : Una Vita anticipazioni: Teresa vuole uccidere Cayetana Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo una Teresa totalmente diversa da come l’abbiamo conosciuta. Con in mano una pistola, la dolce maestrina minaccia di morte Cayetana di fronte a tutti i vicini di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, la Sierra è convinta del fatto che Tirso sia […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Teresa punta una pistola contro Cayetana proviene da ...

Roma - bimba nomade ferita con UNA PISTOLA a piombini. Raggi e Zingaretti : "Fare chiarezza" : ferita alla schiena, probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa, mentre era in braccio alla mamma. È ancora avvolto dal mistero il ferimento di una bambina nomade di un anno avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Roma, di cui oggi si è avuto notizia. La bimba, che vive nel campo nomadi di via di Salone, è stata prima portata all'ospedale Pertini e successivamente trasferita al pediatrico Bambino Gesù. ...

A Roma - una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di UNA PISTOLA ad aria compressa : A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa. La bambina è stata operata all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo che ieri, intorno alle 14, The post A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa appeared first on Il Post.

Nervi - ragazzini rapinano 15enne minacciandolo con UNA pistola : Grave episodio andato in scena ieri notte, intorno alle 22, nella centrale Piazza Duca degli Abruzzi a Nervi , Genova,, già balzata agli onori della cronaca qualche giorno fa per delle scene di degrado legate alla movida che anima le vie del quartiere. Due ragazzini di 15 anni , seduti su una delle panchine della piazza e intenti a scambiare due ...