Un nuovo trailer mostra il combattimento in Shadow of the Tomb Raider

Team Sonic Racing : SEGA rilascia un nuovo Gameplay Trailer : Allacciate le cinture fan di Sonic! Oggi SEGA ha pubblicato il primo di una serie di video di Gameplay dedicati al nuovo Team Sonic Racing, che mostrano alcuni degli elementi chiave presenti nell’esperienza di Racing multiplayer. Sonic corre in un nuovo Gameplay Trailer di Team Sonic Racing Nel primo video, guarda Sonic e i suoi amici fare Team mentre utilizzano mosse di squadra uniche per sconfiggere i Team rivali. I fan conosceranno ...

Il nuovo trailer di Destiny 2 : I Rinnegati è dedicato ai contenuti bonus pre-order : L'imminente espansione I Rinnegati di Destiny 2 è ormai alle porte e recentemente Bungie e Activision hanno rilasciato un nuovo trailer che mette in risalto alcuni dei bonus in serbo per coloro che procederanno al pre-order. Come segnala Dualshockers, l'equipaggiamento bonus che sarà disponibile in caso di pre-ordine riguarda il personaggio Cayde-6, che incontra la sua prematura scomparsa ne I Rinnegati. Effettuando il pre-ordine avrete in ...

Primo trailer di Tell Me a Story con Paul Wesley in versione Bad Boy : il nuovo thriller di Kevin Williamson debutta ad Halloween : Il Primo trailer di Tell Me a Story alza il velo su quello che sarà il nuovo horror-thriller di Kevin Williamson che debutterà proprio ad Halloween su CBS All Access. Le immagini mostrano una serie di dettagli sui personaggi della nuova storia che, lo ricordiamo, metterà insieme Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Tre Porcellini ma in una versione nuova e ad alta tensione. Niente a che vedere con Once Upon a Time e nemmeno con il crime ...

Insomnia : The Ark : l'RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Lo sviluppatore russo Studio Mono ha condiviso un nuovo overview trailer per l'RPG Insomnia: The Ark, che ci presenta alcuni elementi di gameplay e suggerimenti su alcuni dei diversi percorsi che i giocatori potranno prendere durante l'avventura.Come segnala Dualshockers, oltre al gameplay, il trailer fornisce una lista che riassume alcuni dei modi in cui i giocatori possono personalizzare il loro viaggio attraverso l'Object 6, la stazione ...

Football Manager 2019 ha una data di uscita - un nuovo trailer e diverse novità tutte da scoprire : Con la prossima stagione attesa con impazienza dai fan, Sports Interactive e Sega sono lieti di annunciare che gli aspiranti Manager avranno la possibilità di far arrivare in vetta la loro squadra il 2 novembre, giorno in cui Football Manager 2019 sarà finalmente disponibile con un nuovo look. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Football Manager 2019 abbandonerà l'iconico 'Manager Man' protagonista di tutte le cover di Football Manager dal ...

Il nuovo trailer di Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta si focalizza sull'eclettico cast dei personaggi : Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato un trailer inedito dedicato all'attesissimo Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, presentando così il cast eclettico di personaggi che i giocatori incontreranno nel corso della loro avventura. Ogni personaggio, disegnato con cura dall'artista Akira Toriyama, ha una personalità unica e una profonda storia alle spalle. A partire dal fidato complice Erik, passando per la giovane e coraggiosa maga Veronica, la ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer mostra le mortali tombe : In ogni Tomb Raider degno di tale nome ci si aspetta di trovare valanghe di oscure e pericolose Tombe da esplorare, in questo Shadow of the Tomb Raider non deluderà di sicuro.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer che mostra la nostra Lara alle prese con antiche Tombe dimenticate. Come negli altri capitoli della serie, serviranno abilità, riflessi e un'attenta analisi dell'ambiente per venire a capo ...

Il puzzle adventure Illusion : A Tale of the Mind torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Ravenscourt, Frima Studio e Groupe PVP hanno pubblicato il nuovo "Wicked Mind", trailer dedicato a Illusion: A Tale Of The Mind.Illusion è un puzzle adventure ambientato nei cabaret della Parigi del 1920. Gioca nei panni di una ragazza di nome Emma e vivi le sue avventure mentre cerca di liberare la mente di suo padre da un uomo pazzo. Soccomberai all'Illusione?Etienne Morin, Producer presso Frima Studio ha spiegato: "Illusion: A Tale of the ...

Call of Duty WW2 : nuovo trailer dedicato all'evento "Days of Summer" : I giocatori di Call of Duty WW2 arricchiranno la loro esperienza di gioco con il nuovo evento "Days of Summer" che sarà disponibile per tutto il mese di agosto.Come riporta Dualshockers, questo evento, oltre a discostarsi dalle tematiche serie trattate nel titolo, porta con sé alcune novità, ad esempio troveremo delle nuove armi come un nuovo fucile da cecchino e un fucile automatico chiamato "Ribeyrolles". Tuttavia, il vero piatto forte di ...

Death's Gambit : l'ispirato action RPG torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Poco tempo fa abbiamo appreso alcuni interessanti dettagli sull'ispirato action RPG Death's Gambit. Il gioco presenterà 7 classi tra cui scegliere, adotterà un meccanismo molto simile al Nemesis System già visto in La Terra di Mezzo e includerà anche la classica modalità New Game+.All'uscita del gioco mancano ancora alcuni giorni ma, grazie a un nuovo trailer dal taglio cinematografico, riportato da Dualshockers, possiamo tornare ad ammirare ...

Valkyria Chronicles 4 : un nuovo trailer mostra il Prologo : Valkyria Chronicles 4 è una fortunata saga RPG a turni pubblicata da SEGA che ora si prepara al rilascio del 4 capitolo su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt, SEGA a rilasciato un trailer dedicato alla versione occidentale del titolo, che mostra il Prologo del titolo. Con i precedenti capitoli il publisher aveva risparmiato sulla localizzazione concentrandosi sulla lingua giapponese ed inglese, probabilmente a seguito ...

Venom - ecco il nuovo terrificante trailer del film : In un mondo dominato dai supereroi ecco arrivare il terrificante parassita protagonista del film Venom. E il risultato pare essere non solo raccapricciante dal punto di vista estetico, ma anche molto entusiasmante da quello cinematografico: almeno così sembra dal secondo trailer ufficiale, dopo quello rilasciato qualche mese fa, che è stato mostrato in anteprima al Comic-Con di San Diego nelle scorse settimane e diffuso in queste ore online ...

The Sinking City : l'open world investigativo influenzato da atmosfere lovecraftiane si mostra in un nuovo trailer : Lo sviluppatore Frogwares Games con sede in Ucraina e il publisher Bigben Interactive hanno rilasciato un nuovo trailer per The Sinking City, il loro prossimo gioco horror-investigativo open world già visto in azione in un video gameplay.Come segnala Dualshockers, questo nuovo trailer si concentra in particolare sul deterioramento dello stato mentale del personaggio principale e fornisce anche una nuova occhiata al gameplay.Per quelli di voi che ...