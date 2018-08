Un morto in un' auto finita nel torrente

Incidente Bologna in autostrada : un morto e 68 feriti. Cosa è successo | : L'esplosione di un'autocisterna che trasportava gpl, innescata dall'impatto con un camion, in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte ha scatenato un inferno di fuoco, la morte ...

Nubifragio a Courmayeur : frana sfiora campeggio e travolge le auto : un morto e turisti in fuga : Una frana ha causato l’esondazione del torrente di un vallone laterale, oggi pomeriggio in val Ferret, a Courmayeur, appena a monte di Planpincieux. La colata di fango e detriti ha coinvolto alcune auto e una persona è morta incastrata nelle lamiere del suo veicolo. A causa della corrente, il corpo non è ancora stato recuperato o identificato. ...