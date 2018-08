Un miliardo per investimenti su territori con sblocco fondi per enti locali e regioni

Il costo della Torino-Lione cresce di un miliardo per colpa dell'inflazione : Il prezzo di 8,6 miliardi certificato nel 2012 è stato aggiornato con una previsione di rialzo delle materie prime. Nuova bufera sugli esperti del governo che dovranno giudicare l'opera

Un miliardo per 'aiutarli a casa loro'. Il piano di Salvini per l'Africa : ... Marocco e Algeria, Paesi non a caso citati oggi da Salvini come prossime destinazioni di viaggi istituzionali, e soprattutto stanzi un fondo di 'almeno 1 miliardo per il sostegno all'economia e al ...

Un miliardo per "aiutarli a casa loro". Il piano di Salvini per l'Africa : Un progetto per mettere in pratica l'ormai abusato detto "aiutiamoli a casa loro": un investimento concreto, ingente, per lo sviluppo dell'economia africana, e insieme il dialogo e la cooperazione con i paesi africani più direttamente coinvolti. È il nuovo piano migranti che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha in cantiere: dopo la fase dei porti chiusi e delle navi bloccate al largo si ...

Box-Office : Gli Incredibili 2 supera il miliardo di dollari nel mondo in tempo record : Come previsto, ieri Gli Incredibili 2 ha superato un altro grande traguardo. Dopo aver battuto il record del miglior esordio negli Stati Uniti di sempre per un film d'animazione, ed essere diventato ...

Secondo Salvini spendiamo un miliardo per le pensioni sociali degli immigrati privi di contributi - ma non è vero : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, abolendo le pensioni sociali erogate ai cittadini stranieri giunti in Italia grazie al ricongiungimento familiare si risparmierebbe un miliardo di euro all'anno. L'affermazione di Salvini, però, non trova riscontro nella realtà in quanto le cifre non sono verificabili e sono frutto di un'ipotesi irrealistica.Continua a leggere

Sergio Marchionne e quel tesoretto personale da mezzo miliardo racimolato in Borsa scommettendo su se stesso : Di lui si è detto più volte della sua grande capacità manageriale, ma anche e soprattutto della sua abilità in campo finanziario. Perché la vecchia Fiat si è salvata non solo per lo sbarco in terra americana, ma per la maestria di Sergio Marchionne nel condurre in porto le operazioni finanziarie che hanno consentito a Fca di internazionalizzarsi. È infatti riuscito prima a svincolarsi dall’abbraccio (penalizzante) con GM e poi a contrattare al ...

Giappone : danni da maltempo per oltre un miliardo franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ “Togliere la sociale ai migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: “Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Internet : un miliardo di utenti per Instagram - ma uno su 10 non è umano : La piattaforma social Instagram ha recentemente raggiunto un miliardo di utenti ma 95 milioni, quasi uno su 10, non sono umani: secondo una ricerca, condotta per The Information dalla società di ricerca Ghost Data, potrebbero essere bot, cioè degli account che si presentano come reali ma che in realtà sono programmati da software per comunicare e navigare sulla rete. L’aumento dei bot è importante soprattutto nell’ottica della ...

Fortnite supera il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni in-game : Fortnite è l'indiscusso titolo del momento, al centro di un successo planetario a cui ormai abbiamo fatto l'abitudine, nonostante l'incredibile numero di record che il Battle Royale targato Epic Games continua a polverizzare, mese dopo mese.Un report finanziario pubblicato dall'istituto statistico Superdata dà conferma di un'altro, nuovo traguardo raggiunto da Fortnite, che avrebbe superato il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni ...

Gimbe : è “giungla ticket” e oltre 1 miliardo lo paghiamo per scelta : Regione che vai, ticket che trovi. Spostandosi lungo lo Stivale, il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria cambia sia per le voci alle quali si applica (farmaci, prestazioni specialistiche, pronto soccorso e così via), sia per l’importo richiesto, sia per le regole sulle esenzioni. Un report della Fondazione Gimbe alza il velo su “una vera e propria giungla dei ticket“. E su “un paradosso“: dei quasi 2,9 ...

Nazioni Unite - oltre 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso al raffreddamento : ecco i progressi e gli insuccessi degli obiettivi mondiali : Nuovi dati da 52 Paesi con climi caldi svelano che oltre 1,1 miliardi di persone affrontano notevoli rischi a causa della mancanza di accesso al raffreddamento, inclusa la morte, fa sapere una delegata delle Nazioni Unite. Rachel Kyte, che promuove l’obiettivo delle Nazioni Unite di fornire energia sostenibile per tutti entro il 2030, ha affermato che i nove Paesi in Asia, Africa e America Latina con le popolazioni più grandi che affrontano i ...

Russia - Coldiretti : dal summit Trump-Putin stop all’embargo - perso 1 miliardo : E’ importante che dal dialogo diretto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si creino le condizioni per superare l’embargo russo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, appena rinnovato sino alla fine del ...

Lo Stato perde un miliardo di euro all'anno a causa del contrabbando di sigarette : Ogni anno lo Stato italiano perde un miliardo di euro a causa del contrabbando di sigarette e il 6% del tabacco consumato annualmente è acquiStato illegalmente. Sono questi i dati emersi nel corso del convegno promosso a Roma da British American Tobacco (Bat) Italia dal titolo "Il contrabbando di sigarette come fenomeno transnazionale: flussi e connessioni tra Italia e Grecia", al quale sono intervenuti anche il sottosegretario agli ...