Un consigliere M5S ha segnato il nuovo punto più basso nel dibattito sui vaccini

Vaccini "spacca-M5S" - i vertici contro il consigliere Barillari : Si infiamma la polemica tra i pentastellati sul tema Vaccini. Ad accendere la miccia è un post pubblicato su Fb da Davide...

M5S scarica consigliere 'no vax' : "Quando si è deciso che la scienza fosse più importante della politica? Chi l'ha deciso e perché? A questo siamo arrivati. Visto che i politici sono tutti ignoranti, allora mettiamo medici e ...

Il consigliere del M5s interviene in Campidoglio - ma viene interrotto dal cellulare. Poi rinuncia : “Niente - passo” : Il consigliere del M5s, Francesco Ardu, è appena entrato in Campidoglio, subentrando ad Alisia Mariani, fuoriuscita dall’Aula capitolina. Nel corso di un Consiglio comunale, Ardu ha preso la parola per parlare dei pregi della mobilità sostenibile. Durante l’intervento, però, il suo cellulare ha iniziato a suonare. Ardu, inizialmente, ha provato a continuare con il discorso, ma interrotto una seconda volta, ha preferito rinunciare: ...

Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Con M5S-Lega liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

Il consigliere M5S choc : "Con noi sarà dittatura" : 'Con noi sarà dittatura ', parola di Nick Di Michele, consigliere comunale di Termoli del M5S. Secondo quanto riposta il quotidiano molisano on line Primonumero , infatti, il consigliere nel bel mezzo ...

consigliere comunale M5S di Termoli : "Con noi sarà dittatura" : "Con noi sarà dittatura": questa la frase pronunciata dal Consigliere comunale di Termoli del Movimento 5 stelle, Nick Di Michele, secondo quanto riportato dal giornale molisano on line Primonumero.Durante la discussione in consiglio comunale sul piano spiaggia, il Consigliere pentastellato ha accusato la maggioranza di centrosinistra di fare favoritismi e, nel corso del suo intervento, ha pronunciato la frase sulla dittatura, senza ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

M5S Roma : solidali nei confronti del consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte, in provincia di Sora, l’auto del consigliere regionale Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’, e’ stata incendiata mentre era parcheggiata nel cortile della sua abitazione. Un gesto vile che il gruppo M5S di Roma Capitale condanna duramente. Siamo sicuri che presto le forze dell’ordine troveranno il colpevole o i colpevoli. A Loreto va tutta la nostra ...

