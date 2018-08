Un asso e tre moduli | per Mertens una nuova vita ' multiuso'

Diretta / Trapani Cosenza (risultato live 1-2) streaming video e tv : sorpasso Cosenza con Azzinnari! : Diretta Trapani Cosenza: info streaming video e tv della partita attesa oggi 4 agosto e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:39:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Marquez detta il passo (Gp Repubblica Ceca 2018) : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto). La quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno è andata in archivio con Marc Marquez che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'56"149. Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MOTOGP saranno trasmesse ...

Un assorbente incollato sullo storico monumento : dopo tre giorni nessuno lo rimuove : Nessuna mossa da parte del Comune dopo la denuncia di un consigliere: "Imbrattato il nostro simbolo"

Stop agli alcolici : ancora 'stretta' a Riccione. Divieto assoluto dalle 20 per controllare la movida : Nell'area di piazzale Roma in cui si svolgeranno direttamente gli spettacoli, sarà vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse o piene. Nella stessa area su disposizioni della ...

Cosap - la Cia : 'La Provincia faccia un passo indietro - l'agricoltura non può sopportare altre tasse' : Senza voler entrare in merito alla querelle politica, ma solo ed esclusivamente a tutela del settore che rappresentiamo, chiediamo dunque alla Provincia di fare un passo indietro' . ' Confidiamo in ...

asso film stasera in tv 2 agosto : trama - curiosità - streaming : Asso è il film stasera in tv 2 agosto 2018 in onda in prima serata su Rete 4 alle 21:30. La pellicola diretta da Castellano e Pipolo ha come protagonisti Adriano Celentano e Edwige Fenech. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Asso film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Asso GENERE: Commedia ANNO: 1981 REGIA: Castellano, Pipolo CAST: Adriano ...

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini - Governo vale 60% : risale Berlusconi - crisi delle Sinistre : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Messina - si siede su un muretto : 43enne precipita e muore/ Ultime notizie : tremendo volo da sottopasso : Messina, si siede su un muretto: 43enne precipita e muore. tremendo volo da sottopasso per un cameriere che aveva appena finito il suo turno in un locale della zona. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:32:00 GMT)

Il Sole a un passo dal letargo : da oltre un mese senza macchie : Il Sole è a un passo dal ‘letargo’ perché è da oltre un mese senza macchie: sta raggiungendo l’attività minima del suo ciclo di 11 anni. Questo ciclo è infatti paragonabile a un pendolo, che oscilla tra i periodi in cui il numero di macchie solari aumenta e il periodo in cui diminuisce. “Le osservazioni indicano che il Sole si sta avviando verso il minimo, perché è aumentata, in numero e in durata, la serie di giorni ...

Muore colpito da un masso mentre si riposa dopo una passeggiata in montagna : Inutili i soccorsi per l'escursionista: dopo essere stato colpito dal masso, che gli ha provocato un trauma cranico, è...

Pigafetta 500 - si è costituita l’associazione che farà conoscere l’illustre vicentino : Sono partite in sala Stucchi le attività propedeutiche ai festeggiamenti per i 500 anni dal primo giro attorno al mondo

DIRETTA/ Empoli Spezia (risultato live 1-2) streaming video e tv : Sorpasso di Okereke! (amichevole) : DIRETTA Empoli Spezia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano sabato sul campo di Sarzana(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Treyarch stuzzica i fan di Call of Duty Black Ops 4 con video su armi a un passo dalla beta : Si sta avvicinando la beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 e milioni di fan della serie non vedono l'ora di provarlo. Per questo il publisher Activision e lo sviluppatore Treyarch hanno pubblicato una serie di tre brevi video teaser sulle armi che vedremo a breve. I video possono essere visionati a fondo pagina. Il primo è dedicato al nuovo VAPR-XKG, si tratta di un fucile d'assalto decisamente versatile ma che non rinununcia a una ...

Fca - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...