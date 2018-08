Ucciso 25 anni fa da mostro di Foligno | il fratello | sei nel mio cuore

Lorenzo - Ucciso a 13 anni dal mostro di Foligno. Il fratello : “Resterai sempre nel mio cuore” : A 25 anni dalla morte del piccolo Lorenzo Paolucci i familiari ricordano che presto Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, potrebbe tornare in libertà dopo i 3 anni nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. "Chiediamo che permanga la massima attenzione e vigilanza mostrate fino ad oggi dalle istituzioni" hanno spiegato l'avvocato della famiglie delle vittime del mostro di Foligno.Continua a leggere

Dopo 19 anni - la verità sul parà Scieri. Arrestato ex commilitone 'Ucciso dal nonnismo - lasciato morire' : Svolta sulla morte del parà della folgore trovato senza vita il 16 agosto '99 ai piedi di una torretta di addestramento della caserma di Pisa -

Aprilia - marocchino di 43 anni inseguito e Ucciso da due italiani : Caccia all'uomo ad Aprilia, vicino a Latina, finita nel sangue: un marocchino di 43 anni, creduto un ladro - e nella sua auto vengono effettivamente trovati degli arnesi da scasso - viene inseguito da tre cittadini del posto.La vettura su cui viaggia con un complice sbanda, finisce contro un muretto. Il conducente fugge. Lui esce, barcolla, è già ferito, ma viene aggredito da due dei suoi inseguitori che lo colpiscono con calci e ...

“Ucciso prima del matrimonio”. Enrico - 39 anni. È successo tutto così : Stava guidando la sua auto quando all’improvviso delle persone si sono parate di fronte a lui, lo hanno fermato e costretto a scendere. A quel punto è andato in scena l’orrore: almeno quattro colpi di pistola sparati all’improvviso, a bruciapelo, senza preavviso. Uno lo ha centrato in pieno volto, senza dargli scampo. così è morto un uomo di 39 anni di nome Enrico Faggion, originario del Vicentino. La brutale esecuzione ...

Asti - si laurea in Giurisprudenza al posto del figlio Ucciso a 11 anni da un coetaneo : Nel 2007, Flavio Rossi veniva ucciso a soli 11 anni a Villafranca d'Asti da un suo amico e coetaneo con un colpo di fucile partito per sbaglio mentre giocavano. I genitori, da quel giorno hanno ...

Sergio Marchionne morto. Il manager Fca aveva 66 anni : Ucciso da un male incurabile : Sergio Marchionne è morto a 66 anni. Le condizioni di salute del manager di Fca, Cnh Industrial e Ferrari si erano aggravate negli ultimi giorni dopo un intervento alla spalla destra...

Ucciso in strada in pieno giorno - dopo 7 anni presi i mandanti dell’agguato di Gallico : Blitz dei carabinieri di Reggio Calabria e Vibo Valentia sotto il coordinamento della Dda reggina, arrestate tre persone ed individuato il movente dell'omicidio di Giuseppe Canale: la guerra tra clan nel vibonese.Continua a leggere

Un ragazzo di 22 anni è stato Ucciso nel Salento : Un giovane di Melissano, non lontano da Lecce, è stato ucciso con un colpo alla testa e abbandonato sulla strada provinciale che collega il paese a Ugento, nel Salento. Il corpo di Francesco Fasano, ...

Il papà riprende a studiare e si laurea “al posto” del figlio - Ucciso a 11 anni da un coetaneo : Flavio avrebbe sicuramente studiato se un proiettile, sparato per sbaglio da un amico, non lo avesse ucciso a 11 anni a Villafranca d’Asti. Suo padre Pierluigi Rossi a 60 anni si è laureato in Giurisprudenza “al posto” del figlio scomparso che ora avrebbe quasi ventitré anni. “Flavio, per sempre luce nella nostra vita”, la dedica sulla prima pagina della tesi.Continua a leggere

