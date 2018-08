Uber - L' incidente dell' Arizona era evitabile

quattroruote

(Di martedì 7 agosto 2018) L'che lo scorso marzo ha portato alla morte di una donna a Tempe, in, sarebbe stato. Secondo le indagini'IIHS, Insurance Institute for Highway Safety, seavesse lasciato attivi i sistemi di sicurezzaa Volvo XC90 utilizzata per collaudare le tecnologie di guida autonoma, l'auto avrebbe correttamente riconosciuto il pedone e avrebbe frenato, riducendo nettamente la velocità o evitando del tutto l'impatto.Distrazione e Adas disattivati. Nei documenti rilasciati a seguitoe indagini, l'IIHS critica duramenteper aver disabilitato il sistema di frenata autonoma con riconoscimento dei pedonia Volvo che, a detta del chief research officier'istituto di sicurezza, David Zuby, avrebbe potuto salvare la vitaa donna che stava attraversando a piedi la strada mentre spingeva la sua bicicletta. A bordo del veicolo coinvolto ...