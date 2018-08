' Tutti gli imprenditori sarebbero felici di trasformare un contratto a tempo

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma non possiamo accogliere Tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e Tutti gli azzurri in gara : Si aprono domani gli Europei dei nuotatori di fondo in quel di Glasgow: il Nuoto in acque libere, infatti, prevede le sue prime due gare proprio nella mattina del mercoledì scozzese. Sia le donne che gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 5 km: comincerà prima, alle 10:30, la gara femminile, che annovera Arianna Birdi, Martina De Memme e soprattutto Rachele Bruni tra le partecipanti, 18 in quest’occasione. Un po’ più ampio è il ...

PAX West 2018 : i dettagli di un evento imperdibile tra tanti giochi e panel Tutti da scoprire : Il PAX West 2018 è sempre più imminente e proprio in vista dell'inizio dell'ennesimo evento targato Penny Arcade Expo possiamo rivelare nuove informazioni sugli esibitori e i panel che saranno protagonisti assoluti dal 31 agosto al 3 settembre.Sul sito ufficiale sono presenti tutti i dettagli dell'evento che si terra al Washington State Convention Center e che permetterà a tutti i partecipanti di dare un'occhiata da vicino ai giochi più attesi ...

Lazio - offerta da 100 milioni per Milinkovic : Tutti i dettagli : MERCATO Lazio - Sul giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono Real Madrid e Manchester United, ma Kezman, l'agente del serbo, avrebbe in mano un'offerta da 100 milioni di una società ...

Atletica - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: FIDAL/Colombo

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Ultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri due bronzi nel solo tecnico con Linda Cerruti e nella routine tecnica della prova a squadre, vuol chiudere il cerchio andando ancora in medaglia nelle finali in programma quest’oggi: alle 10.00 la finale del libero del duo con Cerruti/Ferro, alle 11.11 inizierà la finale della routine free dei nostri ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno i titoli nelle ultime quattro specialità: keirin maschile e femminile, corsa a eliminazione maschile e madison femminile. Proprio in quest’ultima l’Italia potrà ambire ad una medaglia, con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Gli Europei di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed utima giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile ...

Atletica - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi martedì 7 agosto sarà una delle giornate più importanti per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Scende in pista infatti Filippo Tortu, una delle nostre carte più importanti per le medaglie: il velocista va a caccia del podio sui 100 metri, c’è grande attesa per il brianzolo che sfiderà Hughes e Vicaut ma attenzione anche all’altro azzurro Marcell Jacobs. Possiamo essere outsider nella 50 km di marcia con ...

Tuffi - Europei 2018 : martedì 7 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata degli Europei di Tuffi. Un martedì molto importante per l’Italia, che cala uno dei suoi assi. Infatti è il giorno della gara del metro maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Soprattutto il primo, bronzo iridato in carica, punta a salire sul podio e anche al gradino più alto. In gara anche Noemi Batki e Chiara Pellacani nella prova del sincro femminile dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 1m ...

Nuoto - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare : Prosegue a ritmo serrato la rassegna continentale di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Quinta giornata di gare e l’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione. Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri, ...

European Championships 2018 - Tutti gli italiani in gara oggi (7 agosto). Programma - orari e tv : oggi martedì 7 agosto si preannuncia davvero molto ricco e intenso agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Molti azzurri e in gara e tante speranze di medaglia per rimpinguare un bottino già ricco: ci affidiamo soprattutto a Filippo Tortu (100m di atletica) e Simona Quadarella (1500m di nuoto), ottime speranze per Giorgio Minisini nel ...

Incidente di Bologna : ecco Tutti gli effetti sul traffico : Dureranno probabilmente mesi i lavori di ripristino del cavalcavia del raccordo A1-A14 che passa sopra la via Emilia, alla periferia ovest di Bologna, parzialmente crollato oggi...

Sisma in Indonesia : terremoto di magnitudo 7 - oltre 140 morti/ Ultime notizie : rintracciati Tutti gli italiani : terremoto oggi in Indonesia: Sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)