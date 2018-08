Tuffi – Europei 2018 | amara medaglia di legno per il sincro femminile dalla piattaforma

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci è argento dal metro! Oro ad un imbattibile Jack Laugher : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo la finale dal trampolino di un metro maschile degli Europei 2018 sorride a colori azzurri. Il merito è di Giovani Tocci che, come a Londra due anni fa, conquista la medaglia d’argento con lo score di 401.10. L’oro va al padrone di casa Jack Laugher (414.60), autore di una gara estremamente regolare e performante. Sul terzo gradino del podio troviamo un altro atleta britannico James ...

Campionati Europei di Tuffi : Tocci show dal trampolino di un metro - l’azzurro conquista l’argento : Al termine di una gara splendida, Giovanni Tocci vince la medaglia d’argento nel trampolino da un metro dei Campionati Europei di tuffi di Glasgow Arriva una splendida medaglia d’argento per Giovanni Tocci ai Campionati Europei di tuffi, in corso di svolgimento a Glasgow. L’atleta azzurro chiude al secondo posto la gara del trampolino da un metro, arrendendosi solo a Vince Jack Laugher. LaPresse/Gian Mattia ...

Tuffi - Europei 2018 : Noemi Batki e Chiara Pellacani sono quarte nel sincro dalla piattaforma. Vince la Gran Bretagna : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, seconda giornata della rassegna continentale dedicata ai Tuffi. Nel sincro 10 metri femminile l’Italia aveva puntato le proprie fiches sull’esperta Noemi Batki e sulla giovane Chiara Pellacani. Il risultato è stato un quarto posto (276.60) non senza rammarico per le azzurre che hanno commesso qualche imprecisione di troppo sia negli ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Pellacani vogliono il podio dalla piattaforma. Tocci e Marsaglia in finale nel metro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Terza giornata degli Europei di Tuffi in arrivo a Glasgow. La giornata offrirà, al mattino, le qualificazioni della piattaforma femminile: per l’Italia si tufferà dai 10 metri Noemi Batki, alla ricerca del ritorno sul podio a tre anni di distanza dal bronzo di Rostock e a sette dall’oro di Torino. Nel caso (più che probabile) di superamento del preliminare, per la Batki le operazioni riprenderebbero alle 15:40, con la finale. In ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia in finale dal metro : Missione compiuta per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Agli Europei di Tuffi i due azzurri si sono qualificati per la finale dal metro (ore 15.40), rispettivamente con il quarto e il quinto punteggio di qualificazione. Una buona prestazione per Tocci e Marsaglia, che punteranno questo pomeriggio alle medaglie. Una qualifica che è stata vinta dal padrone di casa Jack Laugher, che ha dominato la gara e ha chiuso con il punteggio totale di ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Giovanni Tocci si gioca tutto dal metro. Batki-Pellacani outsider dal sincro dalla piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

Tuffi - Europei 2018 : la coppia del team event mixed solo quinta : Alla prima gara degli Europei 2018 di Tuffi gli azzurri Noemi Batki e Giovanni Tocci si piazzano solo quinti nel team event mixed Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, al 21 di Dalkeith Road, immersi nel verde del centro sportivo ed universitario, si aprono i campionati Europei di Tuffi 2018. Prima gara il team event mixed, in cui l’Italia presenta una coppia composta dalla specialista azzurra della piattaforma Noemi Batki e ...

Tuffi - Europei 2018 : martedì 7 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata degli Europei di Tuffi. Un martedì molto importante per l’Italia, che cala uno dei suoi assi. Infatti è il giorno della gara del metro maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Soprattutto il primo, bronzo iridato in carica, punta a salire sul podio e anche al gradino più alto. In gara anche Noemi Batki e Chiara Pellacani nella prova del sincro femminile dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 1m ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : programmaZIONE TV Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai Sport ed Eurosport , inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell'evento su Rai Play ed Eurosport Player. ...

Tuffi - Europei 2018 : oro per l’Ucraina nel team event. Italia quinta con qualche rimpianto : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, ha preso via la rassegna continentale dei Tuffi. Il team event ha assegnato le prime medaglie, con l’Italia che si è esibita dal trampolino 3 metri e dalla piattaforma con Giovanni Tocci e Noemi Batki. La vittoria è andata alla coppia ucraina formata da Oleg Kolodiy e da Sofiia Lyskun (355.90), abile a sfruttare un’ultima rotazione dove è ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi di Glasgow con l’Italia che si gioca una delle carte da medaglia più concrete dell’intera manifestazione con Giovanni Tocci nella prova del trampolino da un metro. Si parte subito in mattinata (ore 10.30) con i preliminari che qualificheranno i primi dodici alla finale pomeridiana (ore 15.40). Nella sessione pomeridiana andrà in scena anche la finale del sincro femminle dalla piattaforma ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Tocci per la sorpresa nel Team Event : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Tuffi. Cominciano le gare in quel di Glasgow e si partirà con il Team Event. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con Tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con la ...

Tuffi - Europei 2018 : lunedì 6 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Scattano oggi gli Europei di Tuffi da Glasgow. Si comincia (ore 13.00) con la gara a squadre. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con Tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). Per l’Italia saranno presenti Giovanni Tocci e Noemi Batki. Dalle entry list ufficiali sono presenti solo cinque ...