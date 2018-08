Trump usa l'arma del dollaro per mettere in crisi Teheran : E all'Europa si rivolge Benjamin Netanyahu definendo la decisione di Trump , 'un momento importante per il mondo intero', e sollecitando l'Ue ad allinearsi: 'Dicono che l'Iran va fermato - afferma il ...

Scattano le sanzioni Usa all'Iran e Rohani chiude a Trump : Tutto come previsto. Donald Trump mantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran, ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e ...