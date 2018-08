Trump | Chi fa affari con l' Iran | con noi ha chiuso

Sanzioni contro l'Iran - Trump : "Chi fa affari con loro ha chiuso con noi" : ... 'Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere l'Iran nell'accordo, nell'interesse dei benefici economici per il popolo iraniano e per il mondo mondo. Se c'è una parte degli accordi internazionali ...

Scattano le sanzioni Usa all'Iran e Rohani chiude a Trump : Tutto come previsto. Donald Trump mantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata di sanzioni contro l'Iran, ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economia iraniana, come quello petrolifero e ...

Erdogan risponde alle sanzioni di Trump e mette a rischio l'economia turca : Il presidente Recep Tayyip Erdogan in un discorso tenuto sabato ad Ankara, ha detto di aver dato istruzioni per congelare tutti i beni dei ministri degli Interni e della Giustizia degli Stati Uniti in ...

Caso LeBron-Donald Trump - la First Lady Melania si schiera con James : “grande impegno nel sociale - lo sostengo” : Dopo l’attacco social di Donal Trump a LeBron James, arriva l’intervento della First Lady, Melania Trump, che appoggia a sorpresa il cestista NBA Nei giorni scorsi, Donald Trump si era reso protagonista di un duro attacco social ai danni di LeBron James. Tramite un messaggio su Twitter, il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato una tagliente frecciatina al numero 23 dei Cavs, protagonista in passato di diverse critiche ...

Dazi - Washington e Pechino ai ferri corti. Ma per Trump il dollaro forte è un rischio : Lo scopo? Colpire un'economia come quella cinese resa fragile da un debito totale pari al 300% del Pil e tenuta insieme dai controlli di capitale. Se i soldi scappano davvero, è già successo nel 2015-...

Trump non molla la presa su Pechino : Un conflitto commerciale che inizia a produrre i primi segni di insofferenza sull'economia del Paese orientale, con l'indice dei responsabili degli acquisti Caixin, un indicatore di produzione, che ...

Trump : "Chi è stato trattato peggio? Manafort o Al Capone? : Paul Manafort trattato peggio di Al Capone . Così il presidente americano Donald Trump ha paragonato in un tweet il trattamento riservato al suo ex manager della campagna elettorale al famigerato ...