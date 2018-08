Troppe ostilità contro l’industria | va ascoltato “il partito del Pil”

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Gli imprenditori veneti che protestanola Lega (di cui sono peraltro da lungo tempo convinti elettori), per le scelte di governo attuali? Sono "politicizzati", taglia corto Matteo Salvini, vicepremier, ministro degli Interni e "capitano" della Lega stessa. A pensarci bene, Salvini ha proprio ragione. Quegli imprenditori prendono, si schierano con un.Ma quale? Il "del Pil". Quell'insieme cioè di attori sociali che producono ricchezza, lavoro, benessere diffuso, solidarietà sociale, determinano insomma la crescita del Prodotto interno lordo, ma anche del Bes (per citare l'indice del benessere equo e sostenibile, misurato con competenza e intelligenza dall'Istat).È il "" che sta portando da anni l'Italia fuori dalla Grande Crisi e che, nonostante freni, inciampi e impedimenti, non vive di "rancori" e rivendicazioni ...