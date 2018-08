Tre Italia offre ad alcuni clienti una nuova SIM con 500 minuti e 5 Giga a 1 euro al mese

“Mi ha sTregato. Devo trovare quella ragazza italiana”. Foto e appello : tutta la storia : Lei ancora non lo sa, ma ha fatto innamorare follemente un ragazzo austriaco in vacanza in Italia. Non si sono nemmeno rivolti una parola. Per lui è stato sufficiente vederla. Due volte, come spiega al Piccolo, a cui ha inviato una lettera con Foto e descrizione della ragazza nel tentativo di ritrovarla. E conquistarla. Avete presente il colpo di fulmine? Proprio quello. Si chiama Florian Resch, 22 anni di Graz, rientrato in Austria dopo ...

Sisma in Indonesia : terremoto di magnitudo 7 - olTre 140 morti/ Ultime notizie : rintracciati tutti gli italiani : terremoto oggi in Indonesia: Sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Vacanze e foto - che sTress : gli italiani alla ricerca dello scatto perfetto : Un’indagine racconta che passiamo ben 24 milioni di ore in fila per monumenti e luoghi simbolici ma che quasi la metà dei turisti è frustrata dalla difficoltà di fare foto ideali per la condivisione. L’ostacolo principale? Il sovraffollamento

Trenitalia - su La Freccia di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo : Teleborsa, - Un iceberg in copertina. Un numero del mensile "La Freccia", questo di agosto, edito da Trenitalia e diretto da Marco Mancini, ricco di suggerimenti e consigli , su come ad esempio ...

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il Trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

Per Tre giorni Enna ospiterà olTre 350 congressisti nella Convention nazionale del Kiwanis DisTretto Italia- San Marino : Ogni anno i progetti di service sfiorano i 150mila, di cui molti rivolti ai bambini del mondo, diventati la 'mission' dei kiwaniani. Scopo dei club Kiwanis "offrire ai loro iscritti l'opportunità d'...

Paraciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con alTre 4 medaglie. Argento per la staffetta di Zanardi - oro a Pittacolo : A Maniago (Pordenone) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Paraciclismo e l’Italia fa ancora festa conquistando ben quattro podi. La nostra Nazionale chiude così la rassegna iridata con un bottino di 17 medaglie (9 ori, 4 argenti e 4 bronzi). Michele Pittacolo ha conquistato il titolo nella categoria C4, battendo in volata ben tredici avversari (Argento al russo Pudov e bronzo al russo Ustinov). Secondo posto invece per Fabio Anobile, ...

Poliziotto in prova - Italia 1/ Trama - cast e info sTreaming del film. Tutte le curiosità (oggi - 5 agosto 2018) : Poliziotto in prova, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 agosto 2018 in prima serata. Nel cast ci sono an Ice Cube, Kevin Hart, Bruce McGill e John Leguizamo, alla regia Tim Story. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Metka campionessa italiana menTre Silvia firma l'argento : Ultima giornata dei campionati tricolori: la Kuk vince l'oro nella prova inline mentre la Stibilj è seconda con il bolognese Bassi nelle Coppie Danza

"Quella ragazza italiana mi ha sTregato - devo trovarla" : l'appello di un giovane austriaco : Non sa il suo nome, non le ha parlato, ma con lei ha scambiato uno sguardo e quello è bastato a farlo innamorare. Florian Resch, ragazzo austriaco in vacanza in Italia, ha scritto una lettera al Piccolo affinché lo aiuti a trovare quella ragazza italiana dai lunghi capelli castani che non riesce più a togliersi dalla mente. Una ricerca disperata dal momento che di lei non conosce quasi nulla: ha solo una foto, ma di ...

Birra - in Italia consumi da record : balzo del 3% nel primo semesTre 2018 : Teleborsa, - record storico per la Birra sulle tavole degli Italiani con un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un'ulteriore progressione rispetto al +8% ...

Mondiali paraciclismo - aumenta il bottino dell’Italia : altri Tre ori su strada : Ai Mondiali di paraciclismo doppietta iridata per Cornegliani, Porcellato e Farroni; Mazzone beffato sul traguardo è argento; bronzo per Vitelaru; sfortunato Zanardi Nell’ Handbike, Fabrizio Cornegliani e Francesca Porcellato ribadiscono la loro superiorità, rispettivamente nella MH1 e nella WH3 con vittorie schiaccianti e mai in discussione. Il lodigiano parte subito all’ attacco e accumula quasi 50 secondi al primo giro .Niente da ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Filippo Ganna ed Elisa Balsamo - l’Italia vuole ancora alTre medaglie : Quarta giornata per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia): al Sir Chris Hoy Velodrome saranno ben quattro i titoli assegnati, con dodici medaglie in palio e l’Italia che punta ancora in grande per provare a rimpinguare un medagliere già più che soddisfacente. Due gli assi calati in questa giornata dalla nazionale di Marco Villa e Dino Salvoldi. È il giorno di Filippo Ganna: dopo aver trascinato ...

Coppa Italia : i risultati. Oggi alTre 15 gare e martedì Lecce-Feralpisalò : I RISULTATI DELLE PRIME 4 gare ASCOLI " VITERBESE 0-4 CARPI " TERNANA 0-2 SPEZIA " SAMBENEDETTESE 2-1 TRAPANI COSENZA 1-2 INCONTRI DEL 5 AGOSTO FOggiA " CATANIA , Ore 20.45 Diretta Rai Sport + HD, ...