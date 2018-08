Trasporto merci pericolose | ogni anno 3 | 5 milioni di camion a rischio

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la matematica : ecco il suo “Trasporto ottimale” - dal commercio al meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...

STARSHIP - il Trasporto merci del futuro : Shell Lubricants e AirFlow Truck Company presentano STARSHIP, un nuovo mezzo di trasporto merci a elevata efficienza in termini di consumo di carburante. Il truck di nuova generazione, dotato di un motore a 6 cilindri da 400 CV e di una coppia di 2508 Nm, è stato progettato e costruito dalle due aziende per dimostrare […] L'articolo STARSHIP, il trasporto merci del futuro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e Trasporto merci : Verona, 8 giu. (AdnKronos) – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Verona hanno denunciato 13 soggetti per reati fiscali e individuato 11 evasori totali nell’ambito di un’indagine riguardante quattro società che, attraverso lo scambio illecito di manodopera, hanno commesso gravi violazioni in materia fiscale e giuslavoristica nel periodo dal 2011 al 2016. L’attività ispettiva trae origine da una verifica ...

Verona : 411 lavoratori irregolari - 13 denunce in settori call center e Trasporto merci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Al termine degli accertamenti è emerso che le società hanno complessivamente nascosto al fisco oltre 2 milioni di ricavi e circa un milione di euro tra Iva dovuta e contributi non versati. Sono stati inoltre contestati 11 lavoratori in nero e 411 lavoratori in posizione irregolare. Di questi ultimi fanno parte la totalità dei dipendenti di uno dei due call center sottoposti a controllo, il cui ...