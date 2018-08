Trapani | concerto dell' Ensemble di Fiati dell' Ente Luglio Musicale Trapanese

Carmen Ferreri a Palermo e Trapani - in concerto ad agosto : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Carmen Ferreri a Palermo sarà in concerto giovedì 9 agosto al Teatro di Verdura, situato in Viale del Fante 70. Per Carmen Ferreri non è l'unico concerto in programma per il 2018, dopo la partecipazione da concorrente al talent show Amici di Maria De Filippi, nell'ultima edizione in onda tra il 2017 e il 2018. Il giorno successivo, venerdì 10 agosto, è attesa a Trapani (Lungomare, ingresso libero). Tra le concorrenti del canto più apprezzate ...