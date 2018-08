Trame Una Vita | arriva il padre di Cayetana | Teresa pronta a smascherare la Sotelo

Trame agosto Una Vita : Leonor e le foto compromettenti di Melero - Cayetana in crisi : Leonor e Pablo sono una delle coppie storiche di Una Vita e tra i punti fermi della comunita' di Acacias 38, quindi è ovvio che prima o poi Aurora Guerra, l’autrice della soap, avrebbe fatto in modo di mettere in crisi la loro Vita insieme. Come gia' abbiamo visto nelle puntate passate, la ragazza ha vissuto una tremenda avventura che l’ha sconvolta fin nel profondo, un rapimento che l’ha portata addirittura ad essere sfruttata come schiava: ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018 : Cayetana avvelena Tirso e il bambino muore. Teresa addolorata, affronta Cayetana e la minaccia con una pistola. Elvira torna a Calle Acacias ma Arturo corrompe Remedios.

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con l’uomo, ma questi minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole tornare a Parigi e Leandro le dice di fermarsi in calle Acacias finché non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre ha fatto una donazione al ...

Una Vita : puntate dal 30 luglio al 3 agosto e Trame spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira lascia Acacias 38? Il destino avverso continuerà a dividere una delle coppie di Una Vita. Nelle puntate spagnole della telenovelas Elvira e Simon dopo mille peripezie decideranno di fuggire insieme e sposarsi in segreto, lontano da tutti. Arturo però riuscirà con un tranello a dividere, forse per sempre, i due innamorati. Dopo aver appreso del piano della figlia e del maggiordomo, il colonnello deciderà ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 : Fernando, pieno di rimorsi, dice tutta la verità a Teresa. La maestra abbandona casa di Cayetana e decide di rivendicare la sua identità mentre il piccolo Tirso verrà avvelenato.

Trame Una Vita : Teresa sul punto di lanciarsi nel vuoto - Cayetana avvelena Ursula : Anticipazioni Una Vita: Cayetana avvelena Ursula e Teresa vuole suicidarsi. Due avvenimenti che hanno qualcosa in comune, ovvero la morte di Tirso. L'orfanello cieco non avra' molto da vivere, ancora poco e la Sotelo gli porgera' un bicchiere con dell'acqua contenente un veleno letale. La dark lady si pentira' e tornera' nella stanza per eVitare il peggio, ma i suoi scrupoli di coscienza arriveranno troppo tardi: Tirso ha gia' bevuto, ormai non ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 30 luglio al 3 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018: Susana e Victor si riconciliano. La donna va a casa del colonnello Valverde per inVITArlo a cambiare atteggiamento verso la VITA ed Elvira. Quando la sarta se ne va, Arturo trova sul tavolo una scatola della “Profumeria Aroca”. Cayetana offre del denaro a Soler perché scopra che nesso c’è fra Ursula e un misterioso indirizzo. Teresa e ...

Trame Una Vita - il sospetto di Elvira : Arturo potrebbe aver ucciso sua madre : Come sanno gli affezionati fan di Una Vita, il personaggio del colonnello Arturo Valverde rappresenta il classico padre-padrone, un uomo decisamente dispotico e autoritario di vecchio stampo, tanto da voler organizzare un matrimonio combinato per sua figlia Elvira, senza badare ai suoi sentimenti. Le anticipazioni di Una Vita che ci arrivano dalla Spagna, dove le puntate vanno in onda all’incirca un anno prima che in Italia, ci raccontano di ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018 : Fernando diventa violento e dopo che Teresa verrà dimessa dall'ospedale, inizierà a drogarla. Leonor viene derubata da Habiba.

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 23 al 27 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018: Mauro esce allo scoperto e rivela a Ursula che sospetta di lei e di Cayetana per il suo tentato omicidio e che la farà pagare a entrambe. Arturo cerca di corrompere Felipe chiedendogli di intensificare le ricerche della polizia di Elvira. Pablo e Leonor tornano a essere intimi. Habiba nota l’avvicinamento tra i due e i rapporti con Leonor si fanno sempre più ...

Anticipazioni Una Vita : puntate 16-20 luglio e Trame spagnole : Una Vita, Anticipazioni spagnole: Rosina aspetta un bambino da Simon Nuovi appassionanti colpi di scena tingeranno le trame di Una Vita. La soap spagnola, in onda in Italia dal lunedì al venerdì, vedrà arrivare una notizia choc per una nota coppia di protagonisti. Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Rosina scoprirà di essere incinta del marito Liberto. Quest’ultimo però non prenderà bene la notizia e sarà colto ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018 : Teresa perderà il bambino che porta in grembo. Fernando, scoperto il tradimento, le riserverà un'atroce vendetta.

Anticipazioni Una Vita - Trame spagnole : Cayetana arde tra le fiamme : Nelle prossime puntate di Una Vita ci sara' una fondamentale svolta e i fan italiani saranno spettatori un momento chiave gia' vissuto dal pubblico spagnolo ormai quasi un anno fa: la perfida Cayetana morira' in un incendio, o per lo meno questo è ciò che sembrera' accadere. Il corpo della Sotelo Ruz non verra' infatti ritrovato, lasciando aperto il capitolo in modo magistrale. Da quello che sappiamo grazie agli episodi spagnoli della soap, che ...

Una Vita - anticipazioni puntate e Trame dal 16 al 20 luglio 2018 : Ecco le anticipazioni di Una Vita, per gli appassionati dei racconti Aurora Guerra. Ci riferiamo alle puntate settimanali da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018. Un doppio appuntamento giornaliero ci attende! Pablo è in ansia per Leonor, c’è chi la sta minacciando dall’isola in cui è stata prigioniera e costretta a lavorare. Il Blasco ha infatti trovato una misteriosa lettera che Fernando Poo ha inviato alla brillante scrittrice. Nel ...