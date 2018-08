Tragedia sulla A14 a Bologna | spunta una nuova ipotesi | un colpo di sonno potrebbe essere

Bologna - Tragedia sulla A14 : il racconto del poliziotto ferito - “la maglietta si è sciolta sul corpo” : E’ provato, ma non ha perso il suo coraggio e la determinazione il poliziotto che ieri sera, mentre soccorreva i cittadini in seguito all’incidente sulla A14, è rimasto ferito. “Io sono Riccardo, sono un poliziotto e ieri ho fatto solo il mio lavoro. Mi lusinga l’appellativo di eroe ma sono sicuro che qualunque altro poliziotto o carabiniere che si fosse trovato in quella situazione avrebbe fatto quel che ho fatto io: ...

Tragedia sulla strada delle vacanze - 15enne di Concorezzo muore in incidente in Francia : Il camper sul quale viaggiava la famiglia brianzola è stato travolto da un Tir lungo l'autostrada tra Nimes e Arles, nella Francia meridionale. Gravi i genitori e la sorella

“Morti e feriti - uno schianto pazzesco”. Tragedia sulla strada italiana. Immediati i soccorsi : cosa è successo : Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 105 nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri nel foggiano. Quattro persone sono decedute e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un furgone e un tir. Le vittime sono tutti migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. Si tratterebbe di cittadini africani. Pare che non avessero documenti di riconoscimento, pertanto le operazioni di identificazione risultano particolarmente ...

“Aiuto!”. Tragedia in spiaggia : poco dopo la scoperta sulla donna. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare il bagno - poi accade l’impensabile : Quando la vacanza si trasforma in una vera Tragedia. Nessuno poteva immaginare che sarebbe andata così. Per una donna emiliana in villeggiatura a Marina di Pietrasanta, sulla costa toscana, la vacanza è diventata il suo ultimo momento di vita. dopo essersi allontanata dall’ombrellone per un bagno in mare, infatti, la signora è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La vittima è un 76enne nata e residente ...

“Correte - presto”. Tragedia sulla nota spiaggia italiana. Inutile ogni soccorso : Forse il caldo. Forse semplicemente il destino. Resta l’ennesima Tragedia sulle spiagge italiane in un’estate 2018 drammatica. Teatro della Tragedia, ancora una volta, la popolarissima Gabicce mare. Terra di fiesta, divertimento e follie. Succede tutto in pochi secondi. Un uomo, un turista piemontese 78enne in vacanza con la famiglia, si è improvvisamente accasciato sulla battigia. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai bagnini di ...

“Maledetto”. Tragedia sulla strada : investito da un pirata. Chi è la vittima : investito e ucciso da un’auto pirata. È questa la tragica morte avvenuta intorno alle 4,30 di domenica 22 luglio a Sezze, lungo il tratto urbano della 156 dei Monti Lepini, che nella zona dello Scalo diventa via Campania. In particolare, all’altezza del chilometro 44 della Regionale, un 19enne originario della Guinea Conakry (in Italia con un regolare permesso di soggiorno) stava tornando in bicicletta da Latina e, ...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per mille metri/ Ultime notizie : la Tragedia sulla Scala Jordan : Cervino, morti due alpinisti precipitati per mille metri. La tragedia è avvenuta sulla Scala Jordan, la scaletta che facilita il superamento di un tratto di parete strapiombante.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Tragedia sulla statale - padre e figlia di 4 anni muoiono in un incidente : Terribile incidente stradale questa mattina alle porte di Foggia. Un uomo e la figlia di 4 anni sono morti lungo la statale 673 all'altezza dell'ex Zulli Ceramiche. Grave la madre, una donna di 36 anni, sbalzata fuori...

Morta a 24 anni dopo una cena. Cosa si è scoperto sul ristorante. Nuovi dettagli sulla Tragedia di Chiara : Non era la prima volta che Chiara cenava in quel ristorante. Ma nessuno poteva immaginare che una serata con gli amici potesse trasformarsi in tragedia. Invece sarebbe Morta a causa di uno choc anafilattico, Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa) deceduta due giorni fa a seguito di una grave reazione allergica dopo aver cenato in un locale. Chiara, scrive AdnKronos, assieme al fidanzato e a due amici, era andata a cena in un ...

Tragedia sulla strada italiana : Antonino è morto mentre faceva il suo lavoro. Lascia la moglie e due figli : Ancora sangue sulle strade italiane. La vittima è Antonino Modica, 55 anni, appuntato scelto dei carabinieri. È morto venerdì 13 luglio 2018 pomeriggio. Era accorso con una pattuglia della stazione carabinieri di Arquà Polesine (Rovigo) dopo la segnalazione di un’autocisterna che, per un guasto, stava sversando liquido sulla carreggiata, è stato travolto da un mezzo pesante ed è morto. È accaduto attorno alle 18.30 in Transpolesana, lungo ...

Stava facendo il bagno - poi la Tragedia. Lacrime sulla bella spiaggia italiana : Un altro dramma in una spiaggia italiana. Un’altra vacanza trasformata in tragedia. Siamo nel sud della Puglia, nel Salento. Un uomo, originario di Cabiate, in provincia di Como, si trovava in vacanza con la moglie quando, mentre Stava facendo un bagno in località Fontanelle, lungo la litoranea di Torre San Giovanni, a Ugento, Lecce, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti avrebbero notato che l’uomo galleggiava con il volto riverso con in ...

San Giuliano Milanese - 2 persone travolte e uccise dal treno/ Ultime notizie : Tragedia sulla Milano-Mantova : San Giuliano Milanese, 2 persone travolte e uccise dal treno. Ultime notizie: tragedia sulla Milano-Mantova avvenuta questa mattina poco dopo le 8:30, ancora ignote le identità(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Scontro auto-moto : Tragedia sulla provinciale : Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Ozegna, nel Torinese. La tragedia lungo la strada provinciale 53 dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un motorino Yamaha, guidato da Emanuele Favazzo di 27 anni...

Roma - Tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta contro il guardrail : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si ...