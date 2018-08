Tortu super | è finalista dei 100 metri agli Europei

Filippo Tortu : “Superare Mennea un sogno - voglio 9.98 alla prossima gara. Al top alle Olimpiadi 2024 ma prima gli Europei” : Filippo Tortu è indubbiamente lo sportivo italiano del mondo dopo il roboante 9.99 corso sui 100 metri venerdì scorso. A Madrid, il velocista è entrato in una nuova dimensione: il primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi, facendo meglio di un mito come Pietro Mennea. Il 20enne sta diventando un fenomeno mediatico e continua a puntare sempre più alto, è ambizioso più che mai come trapela dalle dichiarazioni che ha ...

Tortu nella storia : i 100 metri in 9”99 - superato il record di Mennea : Filippo Tortu entra nella storia dell’atletica italiana. Nel meeting di Madrid, lo sprinter sardo ha stabilito il nuovo record italiano dei 100 metri con il tempo di 9”99 superando il record italiano di Pietro Mennea....

Atletica - Filippo Tortu si scalda con un super 10.04! Alle 21.15 per infrangere la barriera dei 10 secondi : La serata che può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana è incominciata con un 10.04 corso in batteria. Filippo Tortu sogna di diventare il terzo bianco a infrangere il muro dei 10 secondi sui 100 metri e vuole riscrivere i primati di Pietro Mennea. Per il momento stampa il terzo miglior tempo della sua giovane carriera, eguagliando la prestazione del Golden Gala di Roma e arrivando a un solo centesimo dal suo personale (10.03 ...