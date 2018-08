Tortu non va | quinto con 10 08

Europei Atletica 2018 – Tortu giù dal podio nei 100 metri a Berlino : “la tosse non c’entra un cazzo” : Filippo Tortu giù dal podio agli Europei di Berlino: il giovane azzurro solo quinto nei 100 metri, tutta la delusione dell’atleta milanese Tante, tantissime, le aspettative su Filippo Tortu, per la gara dei 100 metri agli Europei di Atletica 2018 di Berlino. L’azzurro, che ha di recente battuto il record di Pietro Mennea, diventando il primo italiano a scendere sotto i 10”, con 9″99, non è riuscito a conquistare, ...

Europei - Filippo Tortu si gioca la medaglia nella finale dei 100 E il favorito Vicaut non parte : L’azzurro ha vinto in 10’”12 la sua batteria davanti al britannico Ujah per 2 centesimi di secondo. Restano fuori Jacobs e Cattaneo, si ritira Vicaut. Crippa, bronzo prezioso nei 10.000

Il governo non combatta i vacciniMa le sTorture delle multinazionali : Vaccinarsi è un atto di civiltà. Il vero problema è il controllo nella produzione dei vaccini da parte delle case farmaceutiche. Quello è il nocciolo della questione. Controllare e combattere la corruzione e il profitto ad ogni costo delle multinazionali del farmaco. Un esempio di cosa accadde se i controlli sono, definiamoli così, non scrupolosi? Segui su affaritaliani.it

Cei : migranti vittime di Torture - non chiudiamo frontiere : Roma, 19 lug., askanews, - 'Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. E' la storia sofferta di uomini e donne e bambini che - mentre ...

FdI propone di modificare il reato di Tortura : “Bastano le aggravanti - non demotivare forze ordine” : Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge con la quale intende eliminare il reato di tortura, pur rimanendo saldi i principi dello stesso reato; le pene verrebbero stabilite attraverso le aggravanti previste se a commettere l'azione sono i pubblici ufficiali. Allo stesso tempo si propone un aumento delle pene per chi minaccia un pubblico ufficiale. Edmondo Cirielli spiega a Fanpage.it le due proposte.Continua a leggere

GIORGIA MELONI : “ABOLIRE REATO TortuRA - POLIZIA NON PUÒ LAVORARE”/ Orfini : "Frase offensiva e irricevibile" : GIORGIA MELONI: "abolire il REATO di TORTURA, così la POLIZIA non può lavorare", poi si corregge e scrive "modificarlo". La proposta di legge FdI per aiutare gli agenti apre la polemica(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:19:00 GMT)

Europei di atletica - Tortu non farà i 200 : Il nuovo astro dell'atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino, 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà ai 200. Ne dà notizia la Fidal ...

Libia - Medici Senza Frontiere : «Nessuno dica che qui la Tortura non esiste» : «tortura in Libia? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore ...

Migranti - Medici senza frontiere a Salvini : ‘Torture in Libia non sono retorica. Ecco le conseguenze fisiche e mentali su pazienti’ : Al rientro dalla Libia aveva detto che le torture dei Migranti e rifugiati sono “retorica” e alcuni centri d’accoglienza sono “all’avanguardia”. Frasi, quelle di Matteo Salvini, che hanno portato Medici senza frontiere ad esprimere “dissenso” perché molti dei pazienti assistiti dalla ong a Roma “sono passati attraverso la Libia” e lì “sono stati torturati e maltrattati”, ...

Tortu : 'Non voglio fermarmi! Il mio obiettivo? Gli Europei di Berlino' : ' Alla staffetta credo molto perchè è il momento in cui uno sport individuale diventa sport di squadra. Ci tengo molto e sono fiducioso - ha aggiunto l'atleta delle Fiamme Gialle - per quanto ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...