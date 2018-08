Tortu in finale nei 100 a Berlino

Europei - Tortu in finale : alle 21.50 a caccia di una medaglia : Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri agli Europei di atletica in corso a Berlino. Il velocista azzurro ha vinto la propria semifinale con il tempo di 10'12, il quinto con si ...

Atletica : Europei - Tortu in finale 100 m : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri agli Europei di Atletica in corso a Berlino. Il velocista azzurro ha vinto la propria semifinale con il tempo di 10"12, ...

Filippo Tortu in finale agli Europei di atletica di Berlino : Il brianzolo vince la sua batteria con 10"12. Ora è atteso alla prova del 9 Europei di atletica 2018, il programma del 7 agosto Europei atletica 2018 Berlino, gli italiani in gara il 7 agosto Europei ...

FILIPPO Tortu/ Diretta finale 100 metri streaming video tv : vinta la terza semifinale! (Europei Atletica) : FILIPPO TORTU: semifinale e finale 100 metri piani, info streaming e Diretta tv. Orario delle gare dello sprinter italiano (Europei Atletica Berlino 2018, oggi 7 agosto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:57:00 GMT)

Europei atletica 2018 - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Alle 21.30 appuntamento con la storia : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino. L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha vinto la terza semifinale con il tempo di 10"12 davanti ...

Europei atletica - Filippo Tortu vince la semifinale e va in finale - alle 21.50 si gioca la medaglia : Filippo Tortu con il tempo di 10'12 centra la qualificazione alla finale degli Europei di atletica di Berlino, in programma alle 21.50. L'azzurro ha vinto la sua batteria davanti al britannico ...

Europei atletica - Filippo Tortu vince la semifinale : alle 21.50 si gioca la medaglia in finale : L’azzurro ha vinto in 10’”12 la sua batteria davanti al britannico Ujah per 2 centesimi di secondo. Restano fuori Jacobs e Cattaneo

Filippo Tortu in finale nei 100 metri agli Europei 2018 : Filippo Tortu in scioltezza ha conquistato la finale dei 100 metri maschili degli Europei 2018 di Glasgow, e in serata cercherà di conquistare uno storico oro.Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : Finale 100 metri con Filippo Tortu. A che ora si gareggia? Programma - orario d’inizio e tv : Filippo Tortu si è qualificato alla Finale dei 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggere. L’azzurro ha vinto la sua batteria in 10.12 e così alle ore 21.50 scenderà nuovamente in pista all’Olympia Stadium di Berlino per andare a caccia delle medaglie. Il brianzolo proverà a sfidare le stelle Zharnel Hughes e Jimmy Vicaut, i favoriti per la conquista del titolo: la caccia all’oro non è impossibile ma servirà davvero una ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tortu in finale nei 100 metri! ORO QUADARELLA! Argenti per Tocci e Braidot - bronzo Zofkova. Italia pazzesca! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu in finale nei 100 metri. Impressionano Vicaut e Hughes : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di Atletica a Berlino (Germania). Nella terza delle tre semifinali il 20enne lombardo ha vinto con il crono di 10″12. Discreta partenza per l’azzurro, che poi si è disteso con facilità, dando la sensazione di non forzare più di tanto per conservare preziose energie in vista della finale. Il portacolori del Bel Paese ha preceduto per appena 2 centesimi il britannico Chijindu ...

Filippo Tortu/ Diretta semifinale 100 metri info streaming tv : obiettivo finale - in pista! (Europei Atletica) : Filippo Tortu: semifinale e finale 100 metri piani, info streaming e Diretta tv. Orario delle gare dello sprinter italiano (Europei Atletica Berlino 2018, oggi 7 agosto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:08:00 GMT)

Il velocista Tortu oggi in gara per raggiungere la finale degli Europei : Filippo Tortu in gara a Berlino. Mancano poche ore all'esordio agli Europei di Berlino di Filippo Tortu, il velocista di origine sarde. L'azzurro sarà impegnato tra le 19.30 e le 19.42. L' obiettivo ...

Atletica - Europei 2018 : oggi Filippo Tortu in gara. Orari di semifinale e finale. Come vederlo in tv : oggi è il giorno del giudizio. L’Italia delle scarpette chiodate si stringe attorno al suo velocista per realizzare. Sarà un po’ esagerato definirlo il “Tortu day“, ma per gli appassionati di Atletica leggera, desiderosi di assistere ai 100 metri del primatista italiano della distanza agli Europei 2018 non è certo così. I riflettori saranno tutti su di lui. Dopo quel 9.99 a Madrid, il suo nome ha fatto il giro del mondo ...