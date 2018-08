Torna il cinema all' aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei fino al 30 settembre

Checco Zalone Torna al cinema nel 2019 con L’Amico di scorta : 2 Ritorno al cinema per Luca Medici, in arte Checco Zalone, nel 2019. Il ‘re Mida’ del grande schermo in Italia sara' a febbraio nelle sale con il quinto film. Come anticipato dal sito ‘Mymovies’, il comico pugliese proporra' la pellicola ‘L’amico di scorta’, principale produzione stagionale del listino della Medusa. Si attende l’ennesimo trionfo al box office, considerati i risultati delle pellicole precedenti. L’esordio con ‘Cado ...

Torna in cinema sotto le stelle in Piazza Ospitalieri a Altopascio : Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Per le due prime visioni, invece, l'intero costa 7 euro e il ridotto 5.

Social World Film Festival 2018 : Torna il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente : Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un ...

Laura Corrotti (Lega) : Torna nel Lazio il cinema d’autore : Laura Corrotti (Lega). Cultura: grazie alla Lega torna il cinema d’autore “Finalmente il cinema d’autore torna a far parte della cultura laziale – afferma Laura Corrotti, membro della Commissione cultura della Regione Lazio. Grazie al consenso unanime di tutti i membri della Commissione è stato approvato un emendamento da me presentato che riguarda il Programma operativo annuale del cinema e dell’Audiovisivo per ...

Donato Carrisi - dopo 'La ragazza nella nebbia' Torna al cinema con 'L'uomo del labirinto' : 'Tornerò sul set nella primavera del prossimo anno, ma non posso dire di più. Altrimenti dovrei uccidervi tutti' scherza lo scrittore e regista Donato Carrisi a Ischia Global per ritirare il premio ...

Cinema : Milano capitale del documentario - Torna Visioni dal Mondo : Un intento espresso dall'immagine del manifesto dell'edizione 2018: un gabbiano che, sorvolando il Mondo, osserva scrupolosamente cosa accade per poi puntare l'obiettivo e scendere per catturarne l'...

Cinema : Milano capitale del documentario - Torna Visioni dal Mondo (2) : (AdnKronos) - Ospite d’onore Costanza Quatriglio, documentarista e regista, che terrà la masterclass 'Il racconto del reale', in programma domenica 16 settembre alle 11.30 alla Triennale di Milano e riceverà il Premio Visioni dal Mondo, Cinema della Realtà 2018, assegnato a Gianni Amelio nella prima

Cinema : Milano capitale del documentario - Torna Visioni dal Mondo : Milano, 19 lug. (AdnKronos) – torna a Milano dal 13 al 16 settembre, il ‘Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà’, appuntamento con il Cinema del reale, aperto al pubblico con ingresso gratuito organizzato dalla società di produzione Frankieshowbiz, con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli. Madrina della quarta edizione l’attrice e regista Lorenza Indovina. La manifestazione ...

Tutto può succedere - intervista esclusiva a Esther Elisha : "Dopo questa esperienza - ho voglia di Tornare al cinema!" : L'attrice, che nella serie veste i panni di Feven, si è raccontata in una video intervista a noi di Comingsoon, tra passione per il cinema e progetti futuri.