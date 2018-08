Torino | ora Juan Jesus apre

Juventus - fine della tournèe : ora il rientro a Torino dai Nazionali. Primo gol per CR7 -VIDEO- : Primo GOL PER CR7- fine della tournèe americana per la Juventus e rotta verso Torino dove i bianconeri si aggregheranno ai Nazionali orfani solamente di Mandzukic e Matuidi. Il gruppo i ricompatterà entro questo fine settimana, poi tutti saranno a disposizione di Allegri in vista dell’inizio di stagione. Una tournèe americana che ha evidenziato un […] L'articolo Juventus, fine della tournèe: ora il rientro a Torino dai Nazionali. ...

Aeroporto Torino Caselle - sequestro di coralli provenienti da Zanzibar : Teleborsa, - Sempre più frequenti i casi di souvenir esotici nei bagagli dei passeggeri di ritorno dalle vacanze . Che si tratti di flora, con il rischio che il trasporto si accompagni a quello di ...

A Torino un errore - ora corretto - ha regalato 61 milioni di euro di biglietti per i mezzi pubblici : Quest'ultimo dettaglio pare essere stato trascurato dalla Gtt, il gruppo torinese trasporti: numerosi articoli di cronaca, infatti, hanno rivelato ieri che un errore del sistema ha regalato a 4.500 ...

Guida autonoma - firmato protocollo d’intesa. Torino sarà il laboratorio d’Italia : Sebbene sia una tecnologia che ci interesserà solo tra diversi anni, da oggi anche l’Italia ha il suo hub per la sperimentazione della Guida autonoma. E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero dei Trasporti e la Giunta Comunale di Torino, che di fatto abilita il capoluogo piemontese a diventare il laboratorio per la mobilità “robotizzata”. A sottoporsi ai test non saranno solo le auto, con i loro ...

Bonucci è atterrato a Torino Caselle. Ora le visite al J-Medical - dopo la firma : Mentre a Milano si festeggiano gli arrivi di Higuain e Caldara, a Torino è il giorno del ritorno di Leonardo Bonucci. Il difensore è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle intorno alle 11 dove non ...

Sergio Marchionne - i funerali in gran ‘segreto’ e la commemorazione pubblica a Torino : Il mistero sui funerali di Sergio Marchionne e la commemorazione pubblica a Torino: il comunicato di FCA E’ morto lo scorso 25 luglio Sergio Marchionne, ex ad FCA e presidente Ferrari: il manager italo-canadese non ha retto alle conseguenze causate da un intervento chirurgico alla spalla, programmato da tempo, a cui si era sottoposto a fine giugno. Una grande perdita per il mondo automobilistico che cerca di omaggiarlo e ricordarlo ...

Diretta/ Torino Chapecoense (risultato live 0-0) streaming video e tv : Falque e Belotti sfiorano il gol : Diretta Torino Chapecoense: info streaming video e tv della partita amichevole in programma questa sera alle ore 21.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:51:00 GMT)

Torino - in duomo il 14 settembre la commemorazione di Marchionne : Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, scomparso la settimana scorsa dopo oltre 14 anni di attività all'interno del gruppo, sarà ricordato il prossimo 14 settembre, nel duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11.A comunicare la notizia è stata Fca in una nota, aggiungendo che l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari, dei ...

Lavori per 8 miliardi - 800 lavoratori impiegati : ecco l'alta velocità Torino-Lione - Appalti - gallerie - percorso : Sarà, per poche centinaia di metri, la galleria più lunga del mondo. E anche la più profonda, perché in un tratto al confine avrà sopra di sé 2.300 metri di roccia. Il costo della sezione è di 8,6 ...

Torino : Niang ancora infortunato - niente Chapecoense : niente Chapecoense per Niang, che dopo quella col Nizza saltera’ anche l’amichevole di questa sera. L’attaccante, reduce da un buon Mondiale in Russia con la Nazionale del Senegal, “ha proseguito il proprio lavoro di preparazione atletica” e “dalla prossima settimana sara’ aggregato completamente ai compagni”, si legge sul sito del Torino. Il giocatore resta pero’ al centro del mercato ...

