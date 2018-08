Tiro a volo | Europei Leobersdorf 2018 | inizia lo skeet Tra le donne Diana Bacosi e

Tiro a volo : Europei - Italia ancora d'oro : ANSA, - ROMA, 6 AGO - L'Italia continua a dominare la scena agli Europei di Tiro a volo, in corso di svolgimento nell'impianto austriaco di Leobersdorf. Oggi era il turno delle gare di Double Trap e l'...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : pioggia di ori per l’Italia nel double trap! : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, sono proseguiti oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Cinque i titoli assegnati, con l’Italia che ha raccolto 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Partiamo dai successi azzurri: nella prova femminile senior oro per Claudia De Luca con 131/150, nuovo record del ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove odierne del double trap domina in maniera incontrastata il medagliere con 15 medaglie delle quali 9 d’oro e 3 d’argento. Con le finali dello skeet, in programma a patire da giovedì, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, proseguono oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Si terranno in mattinata le qualificazioni individuali e nel pomeriggio la finale del mixed team. Alle ore 8.30 via alle qualificazioni sui 150 piattelli: per l’Italia in pedana nella prova ...

Tiro a volo - Europei : Rossi-Pellielo oro nel trap misto : La coppia azzurra in finale ha commesso solo tre errori meritandosi l'oro con 47/50, nuovo record del mondo ed europeo, realizzato con il 24/25 di Pellielo 24/25 e il 23/25 della Rossi , hanno ...

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : Giovanni Pellielo è, sportivamente parlando, eterno: vince da oltre 20 anni, ed oggi agli Europei di Tiro a volo si è mostrato, qualora ce ne fosse bisogno, ancora una volta competitivo nel trap mixed team, gara che farà il suo esordio olimpico a Tokyo 2020, dove, finalmente, l’azzurro, che giungerebbe alla rassegna a cinque cerchi a 50 anni, potrebbe finalmente conquistare l’oro, che nelle 7 precedenti partecipazioni gli è sempre ...

