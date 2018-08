Tirano con ' Magico Crocevia' tornano gli artisti di strada

Gli smartphone Samsung non Tirano più e pesano sui conti : MILANO - Samsung paga il rallentamento delle vendite di smartphone che sta colpendo il mercato nel suo complesso e vede assottigliarsi i profitti, facendo leggermente peggio di quel che dicevano gli ...

Temptation Island - la rabbia “spaccatutto” dei ragazzi : volano sedie e si Tirano calci ai mobili. Ma c’è spazio anche per qualche riconcilazione : Siamo al giro di boa nell’isola dell’amore di Temptation Island. Mentre le ragazze sono investite da vittimismo e gelosie di vario tipo, i fidanzati di sesso maschile devono fare i conti con l’ira. Che spesso si trasforma in rabbia “spaccatutto”: volano le sedie, si spaccano i tablet, si tirano i calci al mobilio del resort. Ma c’è spazio anche per sentimenti positivi, di riappacificazione e di bene ritrovato. Come è ...

L'economia rallenta - i trasporti Tirano il freno : L'economia italiana rallenta. Lo dimostrano anche i dati dell'Osservatorio congiunturale trasporti realizzato da Confcommercio-Conftrasporto, il cui primo numero è stato presentato a Roma in una ...

Porto d'Ascoli - banda in azione in un bar all'Agraria. I vicini gli Tirano vasi dal balcone : SAN BENEDETTO DEL TRONTO I ladri tornano a colpire lungo la Riviera delle Palme. Questa volta hanno agito all'interno di un bar nel cuore del quartiere Agraria. Sono riusciti a penetrare nottetempo ...

Tangenziale di Tirano - si tratta con gli agricoltori : Coldiretti e Anas a confronto per gli indennizzi agli agricoltori che perderanno terreni e produttività dove verrà realizzata la Tangenziale di Tirano. A dare l'annuncio dell'avvio di una ...

Listeria - Lidl e Findus riTirano lotti minestrone per fagiolini contaminati/ Rischio psicosi da evitare : Listeria, Findus e Lidl ritirano lotti minestrone: elenco prodotti. Allerta europeo su possibile presenza del batterio nei surgelati arriva anche in Italia. La cottura annulla rischi, ma...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Sorpreso sul camion con i tre figli - i vigili gli riTirano la carta di circolazione : I vigili lo hanno Sorpreso giovedì sera a bordo del proprio camion con i tre figli. Trattandosi per legge di un veicolo abilitato a trasportare solo ed esclusivamente merci, il camionista, residente a ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo Tirano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini : inevitabile ko : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano ...

Onu - gli Stati Uniti si riTirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...

Gli Stati Uniti si riTirano dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu : L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ràad Al Hussein ha definito il ritiro 'deludente, se non addirittura sorprendente'.Gli Stati Uniti scelgono, ancora una volta, la via della rottura con la comunità internazionale.L'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha annunciato che il suo Paese si ritira dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, definito come "la fogna della faziosità politica".--"Prendiamo questa ...