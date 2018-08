TIM chiuderà i servizi TimReading Audiobook e Sfoglio Digitale TIM a settembre

Homeland 8 chiuderà il cerchio intorno a Carrie Mathison : Show TIM e conferma la cancellazione della storica serie : I fan avevano mandato giù il boccone amaro quando Claire Danes aveva annunciato che Homeland 8 sarebbe stata l'ultima stagione salvo poi salvarsi in calcio d'angolo spiegando che stava parlando solo della sua presenza. Ma la serie cult degli ultimi anni poteva andare avanti senza di lei? I fan sono sicuri di no e così anche Showtime alla fine ha dovuto ammettere la verità ai TCA dei giorni scorsi. La storia di Carrie Mathison sta volgendo al ...

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ul TIM a stagione della serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio , è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione . I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Supernatural 14 sarà la stagione più corta degli ulTIMi 10 anni : l’episodio 300 chiuderà la serie? : "La serie andrà avanti fino a che i due protagonisti lo vorranno", con queste parole tutti pensavano che Supernatural 14 non sarebbe stato l'ultimo capitolo della saga dei fratelli Winchester ma forse tutto è cambiato e i fan adesso tremano. Sicuramente non si tratta di niente di grave ed è solo un modo per chiudere in bellezza una stagione, fatto sta che Supernatural 14 sarà la più corta della storia o quasi. Dalla sesta stagione, tutte sono ...