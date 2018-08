THE GOOD DOCTOR Anticipazioni 7 agosto 2018 | Shaun è innamorato di Lea?

THE GOOD Doctor - le anticipazioni della quarta puntata : Martedì 7 agosto, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con la serie tv americana sul giovane chirurgo autistico

Ascolti tv - "THE GOOD Doctor" non ha rivali : oltre 4 milioni per la fiction : La terza puntata della serie tv americana, in prima visione su Rai 1, conquista ancora una volta il prime time

Ascolti tv - THE GOOD Doctor si conferma e vince con 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Continua il succcesso di The Good Doctor che su Rai1 ancora una volta si impone nella gara degli Ascolti nel prime time con 4.275.000 telespettatori (share 23%), risultando il programma più visto della giornata. Su Canale 5 il film di Paolo Genovese Tutta colpa di Freud ha ottenuto 1.712.000 spettatori (share 10.05%) e su Italia 1 la serie Chicago P.D. è stata seguita da 900.000 appassionati (share 5.4%). Sempre in prima ...

Ascolti TV : la Rai con THE GOOD Doctor conquista il pubblico e batte Mediaset : Ascolti TV 31 luglio 2018: The Good Doctor batte Mediaset con uno share del 23% La Rai si porta a casa un altro successo di Ascolti con la puntata doppia di The Good Doctor. La serie TV scelta dalla rete per riempire una delle serate del suo palinsesto estivo è riuscita a conquistare ancora una […] L'articolo Ascolti TV: la Rai con The Good Doctor conquista il pubblico e batte Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 31 luglio 2018. THE GOOD Doctor 23% - Tutta Colpa di Freud 10%. La5 al 2.9% con la replica di Temptation Island : The Good Doctor Su Rai1 il doppio appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.276.000 spettatori pari al 23% di share (primo episodio: 4.428.000 – 22.8%; secondo episodio: 4.142.000, 23.1%). Su Canale 5 il film Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.711.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 la replica di Furore ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 31 luglio 2018. THE GOOD Doctor 23% - Tutta Colpa di Freud 10% : The Good Doctor Su Rai1 il doppio appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.276.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 il film Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.711.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 la replica di Furore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Chicago PD ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky III ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...

Anticipazioni 'THE GOOD Doctor' - quarta puntata : il licenziamento di Jared : Prosegue l'appuntamento di grande successo in tv con la fiction The Good Doctor in onda ogni martedì sera in prime time su Raiuno. La prossima settimana, precisamente martedì 7 agosto, andra' in onda la quarta puntata di questa prima stagione che sta ottenendo ascolti record sulla rete ammiraglia Rai con una media di oltre 4.3 milioni di spettatori a settimana e uno share superiore al 23%. In questi nuovi episodi vedremo che per il dottor Shaun ...

Ascolti tv ieri - THE GOOD Doctor vs Tutta colpa di Freud | Dati Auditel 31 luglio 2018 : Continua il grande successo della serie tv The Good Doctor, in onda su Rai 1. Ecco gli Ascolti tv di ieri, 31 luglio 2018. L’ammiraglia Rai pare aver fatto centro scegliendo di programma la famosa serie televisiva. Su Canale 5 è andato in onda il film Tutta colpa di Freud mentre su Italia 1 sono state trasmesse le nuove puntate di Chicago PD. Ecco come si sono suddivisi i telespettatori che sono rimasti incollati al teleschermo. Ascolti tv ...

THE GOOD Doctor / Anticipazioni 7 Agosto e resoconto terza puntata : un life coach per Shaun : Le Anticipazioni della quarta puntata di The Good Doctor tengono in ansia i telespettatori: nuovi colpi di scena in arrivo per Shaun e i suoi colleghi del San Josè Hospital.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 06:02:00 GMT)

THE GOOD DOCTOR / Anticipazioni 7 Agosto e diretta 31 Luglio : Lim deve assistere il rapinatore : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 Agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il Dottor Glassman convince Shaun ad accettare la collaborazione di una giovane terapista.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 23:09:00 GMT)

THE GOOD Doctor/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : Shaun salva la vita di Liam : The Good Doctor, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:08:00 GMT)

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : Kalu vuole salvare il suo paziente : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:48:00 GMT)

THE GOOD Doctor/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : il dottor Melendez prende le difese di Shaun : The Good Doctor, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:23:00 GMT)

THE GOOD Doctor - puntate del 31 luglio : anticipazioni : Dopo il successo delle prime tre puntate, martedì 31 luglio in prima serata alle 21.25 su Rai1, torna con nuovo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il 7 agosto andranno in onda la nona e la decima puntata della prima stagione che in totale si compone di 18 episodi con ...