wired

: The Conker, la sfera di design che diventa monolocale - ritwittalo : The Conker, la sfera di design che diventa monolocale - IamBross : The Conker, la sfera di design che diventa monolocale - MilanoCitExpo : The Conker, la sfera di design che diventa monolocale #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di martedì 7 agosto 2018) Un po’ casa sull’albero, un po’in chiave contemporanea, un po’ opera dida allestire in giardino. Quello che l’ex ingegnere di casa Rolls-Royce Jag Virdie ha messo a punto è un nuovo, graziosissimo capitolo nella storia delle case prefabbricate modulari, sempre più indicate come possibili protagoniste dell’edilizia del futuro: The, letteralmente la castagna, è infatti unadi 3,9 metri di diametro che custodisce al suo interno una stanza di 10 metri quadrati di spazio complessivo, da trasformare in camera da letto, salottino privato o persino in una piccola cucina o in un bagno appartato con doccia e vasca a idromassaggio. Le singole unità, costruite in legno, alluminio e plastica riciclata, sono al momento vendute a circa 24 mila euro, e possono essere combinate tra loro per creare spazi più ampi. Ilè dotato ...