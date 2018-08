Thailandia | appello al nuovo governo italiano per salvare Denis Cavatassi

Thailandia - fuori dalla grotta il decimo ragazzino. All’appello ne mancano solo due e l’allenatore : E dieci. mancano solo tre persone da salvare dalla fauci della grotta Tham Luang. L’attesa per la festa per riportare a casa tutti potrebbe concludersi oggi. Sono infatti riprese le operazioni di recupero alle 10.08 locali – le 5.08 in Italia- e salvo imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani ...