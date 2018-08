Tennis Tavolo | Matteo Parenzan | il campione italiano più giovane della storia ora punta a

Tennistavolo - Australian Open 2018 : Ding Ning rimontata in finale - doppietta per Sang-su Lee : Si è concluso pochi minuti fa a Geelong l’Australian Open di Tennistavolo: dominio cinese nei singolari, mentre Sang-su Lee si conferma il re dei doppi, vincendo sia in quello maschile che nella nuova specialità olimpica del misto. Di seguito tutti i risultati delle finali del torneo di categoria World Tour Platinum. Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum Australian Open, Geelong (AUS) Singolare maschile Xin Xu batte Dingshuo Liu 4-1 ...

Tennistavolo - Europei giovanili individuali 2018 : Andrea Puppo oro nel doppio misto cadetti : Si sono concluse le gare individuali agli Europei giovanili di Tennistavolo, disputati a Cluj, in Romania: l’Italia torna a vincere dopo due anni dall’oro della squadra junior, ma lo fa nella categoria cadetti, dove l’alloro mancava da ben otto anni, quando Leonardo Muti vince in singolare ad Istanbul. Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel doppio misto assieme alla russa Arina Slautina battendo in finale i francesi Fabio ...

Tennis Tavolo : la Don Alibrandi ripescata in serie C1 : TennisTavolo: la Don Alibrandi Modica ripescata in C1, il sogno si realizza! Il team modicano pronto a disputare il prossimo campionato

Tennistavolo - Korea Open 2018 : triplo titolo per il padrone di casa Jang Woojin. Sorride anche Ding Ning : Si è concluso il Korea Open di Tennistavolo: grande prestazione del padrone di casa Jang Woojin che conquista tutti e tre i titoli, nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto, nuova specialità olimpica. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Woojin Jang (Kor) batte Jingkun Liang (Chn) 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-3) Singolare femminile Yuling Zhu (Chn) b. Meng Chen (Chn) 4-1 (11-4, 7-11, 11-8, ...

Tennistavolo - il ranking mondiale aggiornato : luglio 2018. Mihai Bobocica - Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli nei 100 : Alla vigilia della ripresa del World Tour ecco le classifiche mondiali aggiornate del Tennistavolo: l’Italia vede uscire dai 100 Niagol Stoyanov al maschile, mentre Mihai Bobocica si attesta al numero 96. Tra le donne Giorgia Piccolin è 79ma, mentre Debora Vivarelli si porta alla piazza numero 86. ranking mondiale maschile (top 10) 1 FAN Zhendong CHN 17001 2 BOLL Timo GER 15205 3 LIN Gaoyuan CHN 14964 4 OVTCHAROV Dimitrij GER 14465 5 XU ...

Tennistavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le cadette - buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i tornei a squadre premiano Spagna e Slovenia : Si sono conclusi i tornei a squadre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: tra gli uomini oro alla Slovenia, mentre tra le donne affermazione della favoritissima Spagna, presentatasi a ranghi compatti all’appuntamento casalingo. In tutti i tabelloni sia individuali che a squadre gli azzurri non sono riusciti a spingersi oltre i quarti di finale nell’intera rassegna. Nel torneo maschile vittoria della Slovenia, che ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia out nei quarti con entrambe le squadre : Si ferma ai quarti di finale la corsa di entrambe le formazioni azzurre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: se per le donne la sfida contro la Spagna era abbastanza difficile, dopo il secondo posto nel girone di ieri, fa più male l’eliminazione della formazione maschile, estromessa dal Portogallo, dato che ieri la nostra selezione aveva vinto il raggruppamento. Nei quarti femminili l’Italia ha ceduto con un netto 0-3 alla ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia avanti in entrambi i tornei a squadre : Un percorso quasi perfetto ha portato l’Italia del Tennistavolo a superare la fase a gironi dei tornei a squadre ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: al maschile la formazione azzurra ha vinto entrambi i confronti, conquistando il primo posto nel girone, mentre al femminile il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Domani quarti, semifinali e finali. Nel Gruppo C del torneo maschile l’Italia ha battuto nella ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri si fermano ai quarti di finale : Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del Tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni. Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...