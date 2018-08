Tennis | ATP Masters 1000 Toronto 2018 | Marco Cecchinato cede in due set a Frances Tiafoe

Tennis - classifica Atp e classifica Wta : Fognini e Giorgi primi azzurri : TORINO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Tennis - Ranking ATP (6 agosto) : Rafael Nadal resta al comando - Fabio Fognini sale in 14ma posizione : Un solo cambiamento nella top 10 del Ranking ATP aggiornato a lunedì 6 agosto. Infatti Grigor Dimitrov supera Kevin Anderson e si porta in quinta posizione. Tutto invariato invece al vertice, con Rafael Nadal che resta al comando con 9,310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer. Terzo sempre Alexander Zverev, seguito da Juan Martin Del Potro. Ranking ATP (TOP TEN): 1 ESP Rafael Nadal 9310 2 SUI Roger Federer 7080 3 GER Alexander ...

Fabio Fognini ha vinto in Messico : battuto Del Potro/ Tennis - Atp Los Cabos : terzo titolo stagionale : Fabio Fognini ha vinto in Messico: battuto Del Potro nella finale Atp di Los Cabos. Ultime notizie: terzo titolo stagionale per il Tennista azzurro, domani numero 14 del mondo.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini magico! Demolito Del Potro - terzo titolo stagionale per il ligure! : Meraviglioso Fabio Fognini! Il Tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra. Quella ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale : Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie. Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti ...

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : si ferma la corsa di Matteo Berrettini - eliminato ai quarti da Nicolas Jarry : Otto partite in meno di due settimane sono state troppo anche per Matteo Berrettini, sconfitto ai quarti di finale di Kitzbuhel dal cileno Nicolas Jarry in due set, 7-5 6-3. La stanchezza alla fine ha prevalso, comprensibilmente, dopo una cavalcata cominciata con la vittoria a Gstaad e terminata sulla terra austriaca, dove il Tennista romano è entrato per la seconda volta consecutiva tra i primi otto di un torneo ATP. Le occasioni oggi non sono ...

Tennis – Atp Kitzbuehel : Berrettini si ferma ai quarti di finale - l’azzurro ko in due set contro il cileno Jarry : Il Tennista azzurro non riesce a superare lo scoglio dei quarti di finale a Kitzbuehel, cedendo in due set al cileno Jarry Niente da fare per Matteo Berrettini, la corsa dell’azzurro si ferma ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuehel (terra, montepremi 501.345 euro). Il Tennista numero 54 del ranking Atp cede al cileno Nicolas Jarry, capace di imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 24 minuti di ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale : Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : doppio tie break fatale a Thomas Fabbiano. Avanti Damir Dzumhur : Non riesce un’altra rimonta vincente a Thomas Fabbiano nel torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico: nella notte italiana l’azzurro viene sconfitto con un doppio tie break, dal bosniaco Damir Dzumhur, numero tre del seeding, che si impone dopo una battaglia sportiva lunga due ore e dieci minuti. Tie break vinti dal balcanico rispettivamente per 7-0 e 7-5, ma quanti rimpianti per il Tennista italiano, che in entrambe le frazioni è ...

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : prosegue la corsa di Matteo Berrettini! È ai quarti di finale! : La corsa di Matteo Berrettini prosegue. Il Tennista romano ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, dopo aver battuto il moldavo Radu Albot in tre set, 6-3 6-7(3) 6-1. I due si erano già incontrati pochi giorni fa, al primo turno di Gstaad, e anche in quel caso a vincere era stato Matteo, poi volato verso il primo titolo della sua carriera. Oggi, però, l’azzurro ha avuto bisogno del terzo set, più ...

Tennis - Atp : Murray torna a sorridere a Washington. 'Ma devo giocare meglio' : PICCOLI PASSI - L'esultanza potrebbe sembrare smodata, per uno che ha vinto tre tornei dello Slam - due a Wimbledon - e due anni fa è stato numero 1 al mondo. Eppure il 31enne scozzese aveva molto da ...