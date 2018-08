Temptation | Martina ammette in lacrime | Sento Andrew L' ex fidanzato

Martina e Gianpaolo - la dedica d'amore post Temptation Island : 'Non provo rancore' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island, durante la quale abbiamo scoperto le novità sulle coppie a distanza di un mese dal falò finale. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Martina e Gianpaolo: i due si sono detti addio al falò finale e in molti adesso si chiedevano quali fossero le novità. Vi diciamo subito che tra i due non c'è stato nessun ritorno di fiamma, anche se Gianpaolo ...

Gianpaolo e Martina si sono lasciati/ Lui su Instagram : Non rimpiango nulla (Temptation Island 2018) : Ad un mese di distanza dalla fine di Temptation Island, Gianpaolo e Martina hanno preso due strade separate. Ma lui confessa di non provare alcun rancore... La fine della relazione tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani è stata confermata anche nella puntata di ieri sera di Temptation Island. Lei ha precisato di essere tornata a Roma ma di non avere nessun uomo stabilmente al suo fianco

GIANPAOLO E MARTINA SI SONO LASCIATI/ Lei : “Sono tornata a vivere a Roma” (Temptation Island 2018) : Sembrava lui quello destinato a tradire la sua fidanzata ma così non è stato e quando MARTINA ha baciato Andrew a Temptation Island 2018 tutto è cambiato anche per GIANPAOLO. (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:31:00 GMT)

Temptation Island - puntata 6 agosto : Martina e Gianpaolo un mese dopo : Inizia lo speciale che chiude la sesta edizione di Temptation Island.[live_placement]prosegui la letturaTemptation Island, puntata 6 agosto: Martina e Gianpaolo un mese dopo pubblicato su TVBlog.it 06 agosto 2018 23:20.

Temptation Island 2018 - un mese dopo/ Coppie e diretta : Martina "Andrew? Spero di rivederlo" (6 Agosto) : Temptation Island 2018, le Coppie un mese dopo: stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Andrea e Raffaela al settimo cielo.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:27:00 GMT)

Andrew - sta insieme a Martina?/ Un mese dopo lei svela : "Con Gianpaolo è finita ma" (Temptation Island 2018) : Andrew, Andrea Dal Corso, è l'imprenditore che ha conquistato Martina Sebastiani. Si definisce un amante della psiche umana e ha partecipato a Temptation Island 2018 per...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:18:00 GMT)

Temptation Island - Martina e Andrew insieme a Ibiza dopo l'addio a Gianpaolo? : Un mese dopo il falò di confronto e la decisione di prendere strade diverse Martina e Gianpaolo, coppia nota al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ...

News Temptation Island - Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo : Temptation Island, Gianpaolo sorprende: la frecciatina contro Martina e Andrew Da quando è andato in onda il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo, i fan di Temptation Island non fanno altro che parlare di loro. Sui social se ne stanno sentendo davvero di tutti i colori. L’ultimo post condiviso dal giovanissimo Quarta ha fatto […] L'articolo News Temptation Island, Martina insieme a Andrew? Risponde Giapaolo proviene da Gossip e ...

Temptation Island - Martina e Andrew insieme ad Ibiza? La frecciatina di Gianpaolo : A Temptation Island è finita la storia d'amore tra Martina e Gianpaolo che durava da quasi 5 anni: la Sebastiani durante il suo percorso nel docu-reality si è molto avvicinata al single Andrew , al ...

Temptation Island - Martina ed Andrew insieme ad Ibiza? La replica dell'ex Gianpaolo : Spente le telecamere, le vite dei protagonisti di Temptation Island continuano e si intrecciano tra loro, offrendo al pubblico di Canale 5 nuove rivelazioni e colpi di scena. Un racconto senza fine che si dispiega sulle Storie di Instagram. Stando a quanto caricato sui propri profili e alle supposizioni del blog Isa e Chia, Martina Sebastiani e Lara Zarzotto starebbero trascorrendo le vacanze ad Ibiza, meta gettonatissima per l'estate e ...

“Martina e Andrew - scoperti!”. Gianpaolo Quarta è una furia : è caos dopo Temptation Island : Temptation Island è riuscita nel suo intento: il reality show, conclusosi settimana scorsa, ha fatto breccia nel cuore di una coppia. Nello specifico parliamo di Gianpaolo e Martina, i due giovani fidanzati che non sono riusciti a superare le tentazioni della Sardegna. In particolare Martina, dopo la crisi con l’ex fidanzato, ha trovato serenità e nuova linfa vitale in Andrew: Andrea Del Corso è l’uomo soprannominato ‘occhi di ...

Temptation Island : Gianpaolo commenta la vacanza di Martina e Andrew : Martina Sebastiani e Andrea a Ibiza: le parole di Gianpaolo Quarta Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme: la notizia non è stata ancora ufficializzata per via della messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, prevista per stasera, in cui si scoprirà finalmente la decisione definitiva della coppia entrata nel programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore. In realtà i telespettatori ...

