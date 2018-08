Temptation Island | Michael | «Lara mi manca | mi sento in colpa» E chiama la single Rita

Temptation Island - Giada e Francesco un mese dopo : «Siamo agli opposti ma non possiamo vivere senza l'altro» : Giada e Francesco , tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island , sono intervenuti nello speciale 'Un mese dopo ' per raccontare l'evoluzione del loro rapporto. dopo i dubbi di ...

Giada e Francesco : dopo Temptation Island un figlio insieme : Giada e Francesco di Temptation Island stanno ancora insieme Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giada e Francesco di Temptation Island . dopo la fine delle registrazioni del reality show, la coppia ha trovato nuova linfa vitale. “Ora siamo come gli adolescenti innamorati”, ha raccontato Giada a Filippo Bisciglia nella puntata conclusiva del programma […] L'articolo Giada e Francesco : dopo Temptation Island un ...

ORONZO E VALENTINA STANNO INSIEME/ Sui social dichiarano il loro amore ( Temptation Island 2018) : VALENTINA De Biasi e ORONZO Carinola hanno lasciato INSIEME Temptation Island 2018, ma lui potrebbe non essere guarito del tuitto dalla "malattia delle donne"...(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Raffaela e Andrea - dopo Temptation Island la convivenza : la reazione di Teresa : Raffaela e Andrea , dopo Temptation Island la convivenza : il confronto con la tentatrice Teresa Il percorso di Raffaela e Andrea a Temptation Island ha avuto un epilogo che ha decisamente lasciato a bocca aperta il pubblico da casa. Il motivo? Secondo molti telespettatori lei non avrebbe dovuto perdonare così facilmente il suo fidanzato. Alle critiche […] L'articolo Raffaela e Andrea , dopo Temptation Island la convivenza : la reazione di ...

Temptation Island 2018 - UN MESE DOPO/ Coppie e diretta : Giada e Francesco vogliono un figlio (6 Agosto) : TEMPTATION ISLAND 2018 , le Coppie un MESE DOPO : stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Andrea e Raffaela al settimo cielo.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:39:00 GMT)

Rita Cardinale/ “Michael non vuole tornare con Lara - dice di amarmi” Temptation Island 2018 : Temptation Island 2018 torna in onda con le rivelazioni del "dopo falò" in cui la single Rita Cardinale svelerà quello che è successo con Michael a trasmissione finita(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:10:00 GMT)