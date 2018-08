Temptation Island | la verità su Martina e Andrew

ilgiornale

(Di martedì 7 agosto 2018) Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di, dove le sei coppie hanno mostrato come hanno passato l'ultimo mese di vita insieme o da single.E se Lara è rimasta lontano da Michael ed è ferma sulla sua decisione,si è mostrata un po' combattuta davanti alle telecamere diha quindi spiegato a Filippo Bisciglia che è stata dura andare a casa dal suo ex compagno Gianpaolo per riprendersi le sue cose "ma ormai era finita per tutti e due".ha anche confessato che spesso ha sentito la sua mancaza, ma ora vuole ricominciare da sola. Ma sarà proprio così? Quando Filippo le ha chiesto se si è mai più vista con il tentatoreha detto di no, anche se "lo sento ogni tanto e mi fa piacere". Peccato però che la storia non sia proprio questa., infatti, si trovano in vacanza insieme a Ibiza. E nelle ultime ore ...