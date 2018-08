Temptation Island | Ida non ha resistito | ecco che ha fatto poco prima della puntata

Temptation Island - Teresa Langella : "Io e Andrea non ci siamo più sentiti" : Temptation Island si conferma una delle tendenze televisive di questa estate 2018: del programma prodotto da Maria De Filippi si parla sui social come nella vita di tutti i giorni (ma dipende dalle situazioni), così ci si chiede una volta finite le registrazioni quale destino aspettano coppie e tentatori/tentatrici.Nel corso del docu-reality ha tenuto banco per diverso tempo il rapporto che si era creato tra Andrea, fidanzato di ...

Martina dopo Temptation Island si pente e chiede scusa a Gianpaolo : Temptation Island: Martina augura il meglio a Gianpaolo Ieri sera è andata in onda la puntata de Il Meglio di Temptation Island. In questa circostanza i telespettatori sono venuti a conoscenza sul modo in cui stanno andando i rapporti tra le coppie a distanza di un mese dall’ultimo confronto. E tra loro chi ha fatto molto parlare è stata senza ombra di dubbio quella composta da Martina e Gianpaolo. Difatti, come molti ormai sapranno a ...

Temptation Island - Lara pronta a rimettersi in gioco di nuovo : “Ho voglia di amare” : Temptation Island, il messaggio di Lara dopo la puntata: la Zorzetto pronta a rimettersi in gioco Temptation Island ha messo Lara Zorzetto nella condizione di dover riscrivere un pezzo importante della sua vita sentimentale una volta finite le riprese. Dopo essere stata fidanzata per più di due anni con Michael, infatti, la ragazza è tornata […] L'articolo Temptation Island, Lara pronta a rimettersi in gioco di nuovo: “Ho voglia di ...

Lara e Michael lasciati già prima di entrare a Temptation Island? La replica : Lara e Michael sono entrati a Temptation Island già lasciati? La Zorzetto risponde alle accuse Lara e Micheal non stavano insieme già prima di entrare a Temptation Island o la loro crisi si è accentuata una volta entrati nel programma? Il loro percorso è stato sincero o, forse, si è trattato di una farsa? Diversi […] L'articolo Lara e Michael lasciati già prima di entrare a Temptation Island? La replica proviene da Gossip e Tv.

'Il viaggio di Temptation Island' : le coppie un mese dopo - tra nozze - figli e addii : Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo ...

'Il viaggio di Temptation Island' : i protagonisti un mese dopo - tra nozze - figli e addii : Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo ...

Temptation Island : Filippo Bisciglia dalla parte di Gianpaolo? : Filippo Bisciglia elogia Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island Temptation Island 2018 si è conclusa ieri. Filippo Bisciglia ha raccontato infatti cosa accaduto alle sei coppie un mese dopo la fine del reality. Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono detti addio durante l’ultimo falò. La coppia ha deciso di dividersi dopo il bacio della 30enne con il single Andrew e dopo aver capito che i loro obiettivi di vita non combaciavano ...

Martina e Gianpaolo - la dedica d'amore post Temptation Island : 'Non provo rancore' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island, durante la quale abbiamo scoperto le novità sulle coppie a distanza di un mese dal falò finale. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Martina e Gianpaolo: i due si sono detti addio al falò finale e in molti adesso si chiedevano quali fossero le novità. Vi diciamo subito che tra i due non c'è stato nessun ritorno di fiamma, anche se Gianpaolo ...

Ascolti tv ieri - Temptation Island vs Tutto può succedere 3 | Dati Auditel 6 agosto 2018 : Ultima sfida per quanto riguarda gli Ascolti tv. ieri sera, lunedì 6 agosto, è andato in onda l’ultimo atto di Tutto può succedere 3 e speciale di Temptation Island per scoprire cosa è successo alle varie coppie protagoniste del programma di Canale 5. Chi ha vinto? Il programma condotto da Filippo Bisciglia, quest’anno, ha battuto ogni record. La fiction di Rai 1, nonostante non fosse una replica, invece, ha sempre sofferto la ...

Oronzo e Valentina stanno insieme/ "Vogliamo sposarci e avere due figli" (Temptation Island 2018) : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno lasciato insieme Temptation Island 2018, progettando un futuro insieme lontano dal loro paese: presto il matrimonio?(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:40:00 GMT)

Gianpaolo e Martina si sono lasciati/ Lui su Instagram : Non rimpiango nulla (Temptation Island 2018) : Ad un mese di distanza dalla fine di Temptation Island, Gianpaolo e Martina hanno preso due strade separate. Ma lui confessa di non provare alcun rancore... La fine della relazione tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani è stata confermata anche nella puntata di ieri sera di Temptation Island. Lei ha precisato di essere tornata a Roma ma di non avere nessun uomo stabilmente al suo fianco

Temptation Island - il viaggio nei sentimenti : l’evoluzione delle storie d’amore delle coppie! : Filippo Bisciglia conduce i fedeli telespettatori di Canale Cinque, attraverso il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Le coppie partecipanti un mese dopo al termine delle registrazioni stanno ancora insieme oppure hanno intrapreso un altro percorso di vita? Scopriamo tutto ciò che è accaduto! Temptation Island un mese dopo: la rinascita di Lara Zorzetto. L’ex fidanzata di Michael ha raggiunto una nuova consapevolezza. Filippo ...

Ecco che fine hanno fatto le coppie di «Temptation Island 2018» : Il falò è spento, sentiamo ancora il crepitio della legna, delle lacrime amare, degli abbracci strozzati. Eppure il dubbio s’insinua, prepotente: dove sono le coppie di Temptation Island adesso, un mese dalle registrazioni del programma? A rispondere è Filippo Bisciglia, che torna sul luogo del delitto cercando di capire se le promesse siano state mantenute e i sentimenti siano rimasti invariati, intatti alla prova del tempo. Il risultato ...

Temptation Island - Michael : «Lara mi manca - mi sento in colpa» E chiama la single Rita : Lara e Michael si sono lasciati dopo Temptation Island e la ragazza ha raccontato di essere stata contattata più volte dal suo ex fidanzato. Un mese dopo la fine del programma la ragazza ribadisce di ...