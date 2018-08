Temptation Island 2018 | un mese dopo | nulla è cambiato

Temptation Island 2018 : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso a Ibiza - la prima foto insieme : Dopo esser stati avvistati a Ibiza, il tentatore pubblica uno scatto insieme alla romana.

Raffaela di Temptation Island : le sue parole per Filippo Bisciglia : Temptation Island: Raffaela dedica delle parole al conduttore Filippo Bisciglia Si è appena conclusa l’edizione 2018 di Temptation Island, programma record di ascolti di Canale 5. Tante le coppie che hanno partecipato e che hanno toccato il cuore del conduttore Filippo Bisciglia. Quest’ultimo ha dedicato ad ognuno di loro delle parole sui social network. Raffaela, […] L'articolo Raffaela di Temptation Island: le sue parole per ...

Temptation Island Vip : svelata la data UFFICIALE di messa in onda del reality condotto da Simona Ventura : Temptation Island Vip è ormai una certezza!! Anche la stessa conduttrice, Simona Ventura, lo ha annunciato direttamente dai suoi profili social: prestissimo la vedremo al timone del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, ma stavolta con persone note! Temptation Island Vip: dall’11 settembre su canale 5 Super Simo, torna alla conduzione di uno show in prima serata e lo fa con un reality dove ad essere protagonisti sono i ...

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Grande attesa per il debutto del nuovo format prodotto da Maria De Filippi. Ecco le indiscrezioni in vista della partenza

Temptation Island - Filippo Bisciglia dedica un messaggio ai concorrenti : Con la puntata di lunedì 6 agosto, l'edizione 2018 di Temptation Island chiude i battenti. Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione, ha deciso di dedicare un messaggio a tutte le coppie che hanno preso parte al docu-reality. Il presentatore ha condiviso un unico messaggio per tutti i concorrenti, in coppia o scoppiati, sul proprio profilo Instagram, su cui ha caricato dei selfie scattati dopo l'ultimo incontro al Is Morus ...

LARA E MICHAEL NON STANNO INSIEME/ Si erano già lasciati prima dello show? La replica (Temptation Island 2018) : MICHAEL De Giorgio e LARA Rosie Zorzetto si sono lasciati: la coppia è quella che più di tutte ha scatenato il pubblico, ma i fan si sono schierati. Ecco... (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:20:00 GMT)

“Bellissimi”. Temptation Island : la foto di Andrew e Martina fa il ‘botto’ : A Temptation Island è finita la storia d’amore tra Martina e Gianpaolo che durava da quasi 5 anni: la Sebastiani durante il suo percorso nel docu-reality si è molto avvicinata al single Andrew, al secolo Andrea Dal Corso, “Modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Motivation Supporter”, si legge nella descrizione del suo profilo Instagram. Alle fidanzate di Temptation Andrew, 31 anni, vive a Venezia e si è presentato come ...

Martina di Temptation Island : la prima foto insieme ad Andrew a Ibiza : Temptation Island: Martina a Ibiza con Andrew, arriva la prima foto social con il tentatore La storia d’amore tra Martina e Gianpaolo è finita dopo che i due hanno deciso di partecipare al programma tv Temptation Island. Dopo cinque anni di relazione, Martina e Gianpaolo si sono lasciati durante il falò di confronto. All’interno del […] L'articolo Martina di Temptation Island: la prima foto insieme ad Andrew a Ibiza proviene da ...

Ascolti tv : 'Tutto può succedere' batte 'Temptation Island' - ma è giallo sulla quarta stagione : Due milioni e 700 mila spettatori per l'ultima puntata della fiction di Rai (15,7% di share), mentre l'appuntamento finale...

Temptation Island Vip con Simona Ventura : ecco quando inizia : Temptation Island Vip, data di inizio: Simona Ventura pronta a partire Si è appena conclusa una grandissima edizione di Temptation Island ed ora è arrivato il momento di pensare alla versione Vip. Ad oggi, Temptation Island Vip sembra promettere molto bene, tanto come quello condotto da Filippo Bisciglia. In attesa della messa in onda della […] L'articolo Temptation Island Vip con Simona Ventura: ecco quando inizia proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island 2018 - LE COPPIE UN MESE DOPO/ Gli ascolti calano ma il programma resta leader : Un MESE DOPO le ultime registrazioni di TEMPTATION ISLAND 2018, le COPPIE tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato. La nuova vita di Lara, il lieto fine e le lacrime per Rafaela e Andrea, il trasferimento di Riccardo da Ida e tutto quello che ieri sera ma ha messo ufficialmente fine al viaggio delle COPPIE di questa edizione di TEMPTATION ISLAND. ascolti record e successo social hanno ...

Filippo Bisciglia parla delle coppie di Temptation Island : “E’ difficile spiegare…” : Temptation Island: Filippo Bisciglia dice la sua sulle coppie Con la puntata de Il Meglio di Temptation Island andata in onda ieri sera su Canale 5 si è conclusa anche questa quinta edizione. Un’edizione da record per quanto riguarda gli ascolti. Difatti mai prima di quest’anno il programma più piccante della stagione estiva ha raggiunto certi risultati in termini di ascolto. Ovviamente l’apporto delle 6 coppie, che hanno ...

Ascolti TV | Lunedì 6 Agosto 2018. Tutto può Succedere chiude al 15.7% - Il Viaggio di Temptation Island 16.4% : Tutto può Succedere 3 Su Rai1 l’ultima puntata della terza stagione di Tutto Può Succedere ha conquistato 2.716.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 2.395.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 (in onda dalle 21.15 alle 22.05) ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 9.3% di share; a seguire Reclaim totalizza un a.m. di 621.000 spettatori ...

'Temptation Island 2018' - ecco che fine hanno fatto le coppie della sesta edizione : Oronzo e Valentina si amano ancora - Gianpaolo ringrazia ... : Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo ...