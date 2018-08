Temptation | il post di Giampaolo per Martina dopo l' addio | «Finita nel peggiore dei modi»

Martina e Gianpaolo - la dedica d'amore post Temptation Island : 'Non provo rancore' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island, durante la quale abbiamo scoperto le novità sulle coppie a distanza di un mese dal falò finale. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Martina e Gianpaolo: i due si sono detti addio al falò finale e in molti adesso si chiedevano quali fossero le novità. Vi diciamo subito che tra i due non c'è stato nessun ritorno di fiamma, anche se Gianpaolo ...

Temptation Island - Giada e Francesco un mese dopo : «Siamo agli opposti ma non possiamo vivere senza l'altro» : Giada e Francesco, tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island , sono intervenuti nello speciale 'Un mese dopo' per raccontare l'evoluzione del loro rapporto. dopo i dubbi di ...

«Temptation Island 2018» : la proposta di matrimonio e Queen Lara : «È inutile che io continui ad apparire la sfigata di turno. Se ero tutto la tua vita, tu a letto con altre non ci finivi». Il momento che tutti gli spettatori di Temptation Island aspettavano è arrivato: durante la finale del programma abbiamo visto il falò di confronto tra Lara e Michael, con nuovi livelli di bassezza raggiunti per il giovane tatuatore. Ma andiamo per ordine. Nella scorsa puntata avevamo lasciato Martina in imbarazzo dopo aver ...

Martina e Gianpaolo - la proposta di matrimonio rifiutata a Temptation Island : Martina e Gianpaolo lasciano separati Temptation Island: la proposta di matrimonio di lui La storia tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta a Temptation Island è finita. Entrambi non sono riusciti a ottenere ciò che desideravano. Durante il falò di confronto, lei ha fatto una vera e propria gaffe. La 30enne ha chiamato il fidanzato utilizzando […] L'articolo Martina e Gianpaolo, la proposta di matrimonio rifiutata a Temptation Island ...

Temptation Island - Michael De Giorgio e quello strano post su Instagram. Ha fatto pace con Lara? : Michael De Giorgio è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island in onda questa sera su canale 5. Il fidanzato, e forse ex di Lara , durante il docureality ha sempre ...

Francesca Del Taglia si svela : “Non posso allattare - ho una malformazione… Io a Temptation?” La risposta : Francesca Del Taglia si svela: “Non posso allattare, ho una malformazione dalla nascita…”. Poi le risposte su una possibile partecipazione a Temptation Island e altre curiosità Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si stanno godendo la dolce attesa del loro secondo figlio. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi di agosto darà il benvenuto a Zeno, che […] L'articolo Francesca Del Taglia si svela: ...

Doppio falò in Temptation Island 2018 che prende il posto di Sacrificio d’amore e raddoppia : anticipazioni 23 luglio : Nuovo colpo di scena in Temptation Island 2018 e non solo per via del Doppio falò già annunciato sul finire della scorsa settimana ma per un cambio di programmazione che già fa discutere. Quest'anno il reality sui sentimenti ha preso il via con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia e proprio per questo l'ultima puntata era slittata ad agosto, sarà per questo, sembra, che Canale 5 ha deciso di correre ai ripari. Nonostante ...

Rimandata l’ultima puntata di Temptation Island : ecco quando andrà in onda e perché è stata spostata : Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, le ultime due puntate di Temptation Island sarebbero dovute andare in onda il 30 e ed il 31 luglio, ma qualcosa è andato storto. Lo scorso 17 luglio Rai Uno ha trasmesso il nuovo telefilm The Good Doctor, totalizzando 5,2 milioni di telespettatori e ben il 28% di share. Questo risultato pare abbia spaventato il team di Kween Mary, che secondo Bubino Blog (che ha dato in esclusiva la ...

Temptation Island 2018 fugge da The Good Doctor : spostata la finale : Temptation Island 2018 “fugge” dalla serie tv campione di ascolti (almeno nella prima puntata) The Good Doctor e sposta la messa in onda della finale a mercoledì 1 agosto. Se in un primo momento di era deciso che la finale del reality delle tentazioni andasse in onda martedì 31 luglio ora le cose sono decisamente cambiate. Temptation Island 2018: spostata la finale Lo scorso martedì su Rai 1 è andata in onda The Good Doctor e contro ...

MICHAEL TERLIZZI/ Il tentatore ha perso la scommessa? La risposta delle sue fan (Temptation Island 2018) : Chi è MICHAEL TERLIZZI? Non ha certo bisogno di presentazioni e questa sera sarà tra i tentatori che si presenteranno davanti alle fidanzate della nuova edizione di Temptation Island 2018(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Gossip Temptation Island : botta e risposta tra Nicola Panico e Chiofalo : Nicola Panico e Francesco Chiofalo ripensano a Temptation Island Tra poco meno di un mese inizierà una nuova edizione di Temptation Island. Tuttavia le registrazioni sono già iniziate in questi giorni. E a tal proposito poco fa è stata annunciata la prima coppia ufficiale, che parteciperà al programma più piccante della stagione estiva: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex protagonisti del Trono Over del popolare dating show prodotto e ...

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI/ Andranno a Temptation Island? La risposta della coppia (Grande Fratello) : ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI, la coppia del Grande Fratello 2018 pronta a metteresi in gioco a Temptation Island? La risposta della coppia è chiara(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:22:00 GMT)