Temporali e fulmini | come ci dobbiamo comportare? Ecco cosa fare e cosa no

(Di martedì 7 agosto 2018) In molte zone italiane questa estate sta portando temperature etropicali. Grandi bombe d’acqua che durano anche poco, per far tornare poi il sole e il caldo afoso che sta contraddistinguendo questo 2018. Macomportarci quando c’è un temporale, vista la sua aggressività e la presenza forte di tuoni e? Inq queste settimane ci sono stati diversi casi di persone colpite proprio da. La Protezione Civile lancia un vademecum per poter affrontare al meglio ogni condizione meteorologica. Oggi vediamo insieme proprio il caso del temporale. In caso di temporale In generale, devi tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e si accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima intensità senza lasciare molto tempo a disposizione per guadagnare riparo. Prima verifica le condizioni ...