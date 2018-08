Tell me a story | la serie in cui le fiabe classiche diventano thriller e horror

Primo trailer di Tell Me a Story con Paul Wesley in versione Bad Boy : il nuovo thriller di Kevin Williamson debutta ad Halloween : Il Primo trailer di Tell Me a Story alza il velo su quello che sarà il nuovo horror-thriller di Kevin Williamson che debutterà proprio ad Halloween su CBS All Access. Le immagini mostrano una serie di dettagli sui personaggi della nuova storia che, lo ricordiamo, metterà insieme Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Tre Porcellini ma in una versione nuova e ad alta tensione. Niente a che vedere con Once Upon a Time e nemmeno con il crime ...

Jovanotti si racconta a VH1 StoryTellers : “Berlusconi mi offrì Bim Bum Bam : rifiutai e la cosa non piacque a Claudio Cecchetto” : Una sera in un fish and chips di Londra Jovanotti scrisse su un tovagliolo la frase: “Questo è l’ombelico del mondo“. E così è nato uno dei brani di maggior successo della musica italiana. Sul palcoscenico del Teatro Carcano di Milano c’è solo lui con la sua chitarra. 2 ore e 30 minuti in cui Jovanotti non guarda l’orologio e si lascia andare a ricordi, aneddoti, lunghe confessioni, salti temporali, musica. Dopo la ...

VH1 StoryTellers con Jovanotti in tv : ecco quando : Jovanotti arriva con VH1 Storytellers nella versione integrale in esclusiva su VH1, Paramount Channel e Spike Tv: ecco quando Lorenzo Jovanotti sarà il primo protezione della produzione italiana di VH1 Storytellers. Un racconto a cuore aperto quello del cantautore pronto a condividere con il suo pubblica una serata bella, libera e intima che verrà trasmessa per la prima volta in assoluto nella sua versione integrale. VH1 Storytellers con ...

JOVANOTTI domenica 29 luglio Vh1 StoryTellers : Com'è nata "Gimme Five"? E "Serenata rap"? Dove ha trovato l'ispirazione per "L'Ombelico del mondo"? Com'è stato il periodo in cui ha scritto "Per Te"? Da quale momento personale nasce un testo come "...

Postverità di Anna Maria Lorusso. Fra reality tv - social media e storyTelling : ... abbiamo bisogno di "grandi narrazioni" che ci aiutino a spiegare molti aspetti della realtà, che siano coerenti e tengano nel tempo, che riescano a tenere conto della complessità del mondo. E che ...

Paul Wesley dice addio a Stefan di The Vampire Diaries al Comic-Con 2018 : “In Tell Me a Story sarà un uomo vivo - è tutto diverso” : La prima giornata del Comic-Con 2018 è sempre un po' placida e pacata ma i fan di The Vampire Diaries hanno trovato ugualmente pane per i loro denti e non solo per la presenza di Kat Graham pronta al grande salto di qualità con il nuovo film delle Tartarughe Ninja, ma per la presenza di Paul Wesley. Per la prima volta l'attore torna a San Diego e dopo 10 anni non è stato sul palco per parlare di vampiri e del rapporto tra Stefan, Damon ed ...

Franca Leosini - riconoscimento alla carriera di storyTeller al premio Giovani Comunicatori : Un premio speciale a Gianni Letta per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a Franca Leosini , giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Ecco i due ospiti speciali della serata finale - giovedì 12 luglio ...

Adozioni Internazionali - cari enti un nuovo storyTelling dipende da voi - 09/07/2018 - : Nel frattempo c'è un gran lavoro di politica estera. Posso dire che i Paesi erano 'felici' di consegnare i bambini proprio all'Italia. Dopo di che le cose s'incrinano. Qual è il punto di rottura? A ...

MY WORK TellS MY STORY " Enzo Battarra incontra Gloria Pastore al d2.0-box : "Gli angeli degli astri", Fondazione Scienza e Tecnica, Firenze, 2018. "Psiche e altre storie", Museo Archeologico Nazionale di Napoli , in corso , , 2018. Ha realizzato su commissione pubblica opere ...

Tell Me A Story - I Tre Porcellini e Cappuccetto Rosso in chiave dark con Paul Wesley e James Wolk : Il creatore di The Vampire Diaries, Kevin Williamson, è pronto a regalarci una nuova ed entusiasmante avventura in bilico tra l'horror e il fantastico. L'autore, sceneggiatore anche di Dawson's Creek, sta lavorando a Tell Me A Story una serie tv prodotta dalla Kapital Entertainment e che sarà rilasciata su CBS All Access il servizio di streaming di CBS, casa di The Good Fight, Star Trek Discovery e Strange Angel.Le favole saranno quindi ...

Dania Ramirez da C’era una volta a Tell me a Story con James Wolk e Paul Wesley : Dania Ramirez da C'era una volta a Tell Me a Story. La squadra di Kevin Williamson e della sua nuoa serie continua a prendere forma e se solo poche ore fa vi abbiamo annunciato l'arrivo di Paul Wesley nel cast del thriller firmato dal papà di The Vampire Diaries per la gioia degli spettatori della CBS e oggi siamo di nuovo qui per aggiungere due nuovi pezzi al puzzle. La bella Dania Ramirez, infatti, non è l'unica new entry del progetto ...