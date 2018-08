Team Sonic Racing | SEGA rilascia un nuovo Gameplay Trailer

Sega tra i protagonisti della Gamescom 2018 con Total War : Three Kingdoms - Team Sonic Racing - Football Manager 2019 e molto altro : Sega presenterà i suoi titoli più attesi alla Gamescom 2018, tra cui Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 Dancing in the Starlight. Tutti i titoli saranno giocabili allo stand Deep Silver nella Hall 9, B011-C010 assieme all'entusiasmante Football Manager 2019, del quale vi abbiamo riportato la data di uscita.Team Sonic Racing, ...

Ovosonico : il Team di Murasaki Baby e Last Day of June al lavoro su un nuovo progetto "Independent AAA" : Nel futuro del team indie italiano di Ovosonico c'è la strada tracciata dal modello alla base di quella perla di Hellbalde: Senua's Sacrifice. Massimo Guarini e soci puntano sulla via degli Independent AAA e lo fanno rinnovando la collaborazione con 505 Games.La software house che negli ultimi anni ci ha regalato progetti molto interessanti come Murasaki Baby e Last Day of June, ha confermato di essere al lavoro su un nuovo ambizioso progetto ...

SEGA festeggia i 27 anni di Sonic : ecco il “Team Rose” di Team Sonic Racing : Durante uno speciale evento in livestream organizzato per celebrare i 27 anni di Sonic the Hedgehog, SEGA ha annunciato la line-up delle star del Team Rose, una delle squadre più dinamiche che gareggeranno in Team Sonic Racing. Il titolo, annunciato poco tempo fa, sarà disponibile questo inverno in edizione fisica e digitale per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con un lancio solo in digitale su PC. ecco i coraggiosi piloti che ...

SEGA festeggia i 27 anni di Sonic svelando il “Team Rose” di Team Sonic Racing : Durante uno speciale evento in livestream organizzato per celebrare i 27 anni di Sonic the Hedgehog, SEGA ha annunciato la line-up delle star del Team Rose, una delle squadre più dinamiche che gareggeranno in Team Sonic Racing. Il titolo sarà disponibile questo inverno in edizione fisica e digitale per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con un lancio solo in digitale su PC. SEGA svela nuovi corridori ...

Sonic arriva all’E3 con il nuovo gameplay trailer di Team Sonic Racing : Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all’ Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall’esperienza di Racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital. Sonic sfreccia all’E3 Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da ...

Team Sonic Racing : ecco un video gameplay del gioco : Team Sonic Racing punterà sulla collaborazione e sul gioco di squadra, questi i primi dettagli sul gioco in cantiere presso Sumo Digital.Come riporta VG247 infatti nella giornata di oggi SEGA ha organizzato un piccolo evento in cui è stato possibile provare Team Sonic Racing, il titolo dedicato alle corse automobilistiche avente per protagonista il nostro amato porcospino blu.Team Sonic Racing, secondo le prime informazioni condivise, si baserà ...

Disponibili alcune immagini per Team Sonic Racing : In questi giorni le varie testate giornalistiche stanno avendo modo di provare con mano il nuovo Team Sonic Racing, Racing sportivo dedicato al porcospino blu più famoso del mondo dei videogiochi. Come riporta Gematsu, SEGA ne ha approfittato per pubblicare qualche nuova immagine in alta risoluzione. Potete vederle nella galleria qui sotto. Le immagini permettono di ammirare i tracciati su cui personaggi come Sonic, Tails, Knuckles e il perfido ...

SEGA annuncia Team Sonic Racing - sviluppato da Sumo Digital : SEGA e Sumo Digital hanno presentato oggi Team Sonic Racing, un'esperienza Racing ambientata nell'universo di Sonic che combinerà i migliori elementi del genere arcade con frenetiche competizioni e esclusive opzioni di personalizzazione dei tanti veicoli disponibili nel gioco.I fan di Sonic potranno giocare da soli, fare squadra con gli amici o sfidarsi l'uno contro l'altro tra squadre rivali in tutto l'universo di Sonic. Team Sonic Racing sarà ...

SEGA annuncia Team Sonic Racing : Scaldate i motori! , SEGA ha annunciato Team Sonic Racing, una nuovissima esperienza Racing sviluppata dallo studio pluri-premiato, Sumo Digital. Combinando i migliori elementi del genere arcade con frenetiche competizioni e esclusive opzioni di personalizzazione del veicolo, i fan di Sonic potranno giocare da soli, fare squadra con gli amici o sfidarsi l’uno contro l’altro tra squadre rivali in tutto l’universo di ...