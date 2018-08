Tassi fermi dalla RBA | AUD in lieve rialzo

Australia - la Banca Centrale tiene fermi i Tassi d'interesse : Il basso livello dei tassi sta sostenendo l'economia, si legge nel comunicato della Banca Centrale che stima per il 2018 e 2019 una crescita del PIL superiore al 3%.

BoJ tiene Tassi fermi ma consente fluttuazione curva rendimenti : La BoJ tiene i tassi fermi ma consente la fluttuazione della curva dei rendimenti By Vincent Mivelaz Durante l'odierna riunione di politica monetaria, la Banca del Giappone , BoJ, ha confermato che manterrà il suo tasso d'interesse di breve termine al -0,10% 'per un periodo prolungato'; non ci sono stati ritocchi dal 29 gennaio ...

BoJ tiene Tassi fermi ma consente fluttuazione curva rendimenti : Per il momento Powell ritiene che i rischi per l'economia siano equilibrati. Non è prevista nessuna variazione del tasso attuale, che dovrebbe essere annunciata alla prossima riunione di politica ...

Bce conferma stop Qe a fine 2018 e Tassi fermi fino a estate 2019 : Roma, 26 lug., askanews, - Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituzione ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisti ...

Draghi conferma : "Tassi fermi fino all'estate 2019" : "Ci aspettiamo che i tassi di interesse principali della Bce rimarranno ai livelli attuali almeno passata l'estate del 2019 e in ogni caso tanto a lungo quanto sarà necessario affinché l'evoluzione ...

BCE - Tassi d'interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Teleborsa, - Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street ...

Banca d'Inghilterra lascia Tassi fermi - dà nuova guidance su Qe : La Banca d'Inghilterra ha lasciato invariati i tassi al termine della riunione di politica monetaria, ma a sorpresa il suo capo economista si è aggiunto alla minoranza dei membri del board che chiedeva un rialzo, un elemento che molto probabilmente andrà ad alimentare la ...

Svizzera - Banca Centrale lascia i Tassi fermi : Resta invariata e dunque ultra espansiva la politica monetaria in Svizzera. La Banca Centrale elvetica , Swiss National Bank, ha lasciato il tasso di interesse immutato al

Norvegia : Tassi di interesse fermi allo 0 - 5% - possibile rialzo a settembre : Norges Bank ha deciso di mantenere il livello dei tassi di interesse allo 0,5%, in linea con le attese del mercato. "L'attuale valutazione da parte del comitato esecutivo delle prospettive e dei ...

Draghi annuncia : stop al QE entro fine anno. Ma Tassi fermi per 12 mesi : Come previsto Francoforte riduce gli acquisti di titoli del mercato secondario: la riduzione scatterà da ottobre a dicembre e poi da gennaio lo stop - La notizia dell'attesa mossa della Banca Centrale ...