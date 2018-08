Il Tar respinge il ricorso dell’Avellino : confermata l’esclusione dalla B : Il Tar del Lazio ha confermato l’esclusione dell’Avellino dalla serie B. Nessuna sospensione cautelare urgente, quindi, dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non ammissione dell’Avellino al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. L’ha deciso con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo del Lazio, […] L'articolo Il Tar respinge il ricorso ...

Tar conferma - Avellino escluso dalla B : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Avellino dalla Serie B. Nessuna sospensione cautelare urgente, quindi, dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non ...

Ferrari al galoppo : trimestrale record - +18 - 1% utile netto. Ricavi a 3 - 4 mld. Target 2018 confermati : MARANELLO - Ferrari chiude un'altra 'trimestrale record', l'ultima targata Sergio Marchionne. L'utile netto è pari a 160 milioni di euro, +18,1% rispetto all'analogo...

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori saniTari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Rcs : utile netto a 45 - 4 mln nel primo semestre - confermati i Target 2018 : L'evoluzione della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi. , RV - www.ftaonline.com,

Allianz : utile netto in calo a $1 - 89 miliardi - ma colosso tedesco conferma Target 2018 : Il colosso assicurativo tedesco Allianz ha reso noto di aver concluso il secondo trimestre del 2018 con un utile netto in calo del 5% a 1,89 miliardi di euro, rispetto agli 1,99 miliardi dello stesso ...

BMW conferma Target 2018 - trimestre in calo : Teleborsa, - Pressione su BMW, che perde terreno, mostrando una discesa del 2%. La casa automobilistica tedesca ha chiuso il secondo trimestre 2018 con un Ebit pari a 2,75 miliardi di euro, in calo ...

BMW conferma Target 2018 - trimestre in calo : Pressione su BMW , che perde terreno, mostrando una discesa del 2%. La casa automobilistica tedesca ha chiuso il secondo trimestre 2018 con un Ebit pari a 2,75 miliardi di euro, in calo del 6,3% ...

Saipem - Macquarie alza il Target price. Conferma neutral : Teleborsa, - Gli analisti di Macquarie hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Saipem, portandolo a 4,10 euro dai 3,40 indicati in precedenza. Confermata la raccomandazione con giudizio "...

Saipem - Macquarie alza il Target price. Conferma "neutral" : Gli analisti di Macquarie hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Saipem , portandolo a 4,10 euro dai 3,40 indicati in precedenza. Confermata la raccomandazione con giudizio "neutral". A Piazza ...

Olimpiadi - Sala si sfila : «Disponibili solo a ospiTare gare». Malagò conferma candidatura unica : Si complica il progetto di candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per i Giochi invernali 2026. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si sfila con una lettera inviata a Giovanni Malagò. Nel pomeriggio la Giunta nazionale del Coni dà comunque il via libera alla candidatura congiunta ...

Sprint di Ferrari - l'utile cresce a 160 milioni. Confermati i Target 2018 : MILANO - Conti molto positivi per Ferrari nel secondo trimestre, l'ultimo dell'era Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio scorso. Il cavallino ha chiuso il secondo quarto dell'anno con un utile ...

Armenia-Italia : visita di MatTarella a Erevan conferma rapporti basati su radici storiche e culturali : Importante anche l'incontro con Nikol Pashinyan, la nuova figura politica di riferimento dell'Armenia, che dall'8 maggio scorso è alla guida... Il presidente Mattarella ha avuto modo di incontrare ...

Mondadori conferma Target per il 2018 : Teleborsa, - Nel primo semestre del 2018 il Gruppo Mondadori ha registrato un progresso dell'Ebitda adjusted pari al 9% che si attesta a 24,2 milioni. I ricavi consolidati sono pari a circa 543,8 ...