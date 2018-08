Svuoteremo i ghetti Salvini a Foggia dopo la strage dei braccianti

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) "progressivamente i, non è possibile che in una società avanzata esistano dei". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoal termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica asottolineando che si sta già lavorando e sono a disposizione "alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziale". "Dobbiamo inoltre aggredire - ha aggiunto - i patrimoni dei mafiosi che campano con il caporalato"."La lotta alla mafia e allo sfruttamento è una priorità mia e del governo. Useremo tutte le armi a disposizione per non far nuocere questi delinquenti", ha aggiunto il ministro. "Aver abbassato il numero di sbarchi, probabilmente, riduce anche gli affari per chi sfrutta questa persone".