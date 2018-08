Svelato il titolo di Lucifer 4×01 | Tom Ellis e il cast di nuovo insieme per la lettura

optimaitalia

(Di martedì 7 agosto 2018) Fino a tre mesi fa sembrava impossibile vedere la quarta stagione, e in data odierna il team di sceneggiatori haildi4x01. Il primo episodio pubblicato su Netflix è scritto dal co-showrunner Joe Henderson e diretto da Sherwin Shilati. I lavori della nuova stagione erano iniziati già a fine giugno, con gli autori che si sono riuniti per iniziare la stesura del quarto capitolo della serie.Ildi4x01 è "Everything's Okay". La quarta stagione riprenderà dal finale e dal grosso cliffhanger, in cui Chloe ha finalmente visto il vero volto del suo partner. Sono state formulate molte ipotesi sulla reazione della detective, che vanno dallo sgomento allo shock totale fino alla negazione. Se "va tutto bene", come si deduce daldell'episodio, Chloe accetterà la realtà? Potrà convivere col fatto di essersi innamorata nient'altro che del Diavolo in ...