Suzuki - Il giro di pista della Swift Sport - VIDEO

quattroruote

: Abbiamo portato sulla nostra pista di #Vairano la #Suzuki #Swift Sport, che ha chiuso il giro veloce con il tempo d… - quattroruote : Abbiamo portato sulla nostra pista di #Vairano la #Suzuki #Swift Sport, che ha chiuso il giro veloce con il tempo d… - enricomarino7 : @suzukimaruti @Kanguronightly Daisy Osakue, gli aggressori sono tre giovani italiani: l'auto del raid è di un consi… - Cinzia84983590 : @suzukimaruti Caro Suzuki anche lei sta diventando famoso sul web per incitamento all' odio. Il suo post delirante… -

(Di martedì 7 agosto 2018) La, dotata di motore 1.4 litri turbobenzina abbinato a un assetto ribassato e dettagli tecnici specifici, è la protagonista delveloce sulla nostradi Vairano. La piccola giapponese sfrutta lo stesso propulsore da 140 CV già visto su modelli come la S-Cross e la Vitara, e dispone di un'impostazione nettamente piùiva rispetto alle altre versionisegmento B. Sotto la tonnellata. Rispetto alle concorrenti, larisulta molto più leggera, con un peso a secco di soli 975 kg: ciò le permette di ottenere prestazioni migliori rispetto alla precedente generazione con una velocità massima di 210 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 8,1 secondi. Nonostante le modifiche dell'assetto, tuttavia, in alcune situazioni il beccheggio genera qualche pattinamento di troppo. Per sapere con che tempo ha chiuso ilguardate il! La ...