Super Fognini in Canada! Cecchinato eliminato da Tiafoe

Treccine portafortuna Un Super Fognini abbatte Del Potro : Il tennis azzurro continua a stupire. Per la terza domenica di fila, dopo il torneo di Wimbledon, c'è la firma di un italiano in un torneo Atp. In sequenza avevano vinto sulla terra rossa Fognini a ...

Tennis - Fognini in finale a Los Cabos : Superato Norrie in 2 set : TORINO - Fabio Fognini è in finale nel torneo di Los Cabos , in Messico. Nella notte italiana ha superato 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale. ...

Fulvio Fognini : 'Nadal Superiore a Federer - per batterlo bisogna sparargli' : Fulvio Fognini raramente segue suo figlio Fabio , numero 15 del mondo, nel circuito ATP. Roma è uno dei pochi tornei dove 'Fognini Senior' è presente, anche quest'anno, seppur con qualche differenza rispetto al passato visto che Fulvio è arrivato solo a metà ...

ATP Gstaad – Berrettini vendica Fognini! L’azzurro Supera Zopp e vola in finale : Matteo Berrettini batte l’estone Zopp, giustiziere di Fabio Fogni al primo turno, e raggiunge la finale dell’ATP di Gstaad Ancora una grande prova per Matteo Berrettini! Nonostante il lungo ritardo causato dalla pioggia, il tennista azzurro riesce ad avere la meglio sull’estone Zopp e a raggiungere la finale dell’ATP di Gstaad. Zopp, che al primo turno aveva eliminato il campione in carica Fabio Fognini, si è dovuto arrendere in due set ...

Cecchinato Super a Umago - Fognini re di Bastad. La nuova classifica Atp : Fabio doma Gasquet e centra il suo settimo trofeo in carriera. Marco si impone in Croazia sull'argentino Pella. Decisivo il tie break

Tennis - Fognini Supera Gasquet e vince il torneo di Bastad : Fabio Fognini supera 6-3 3-6 6-1 il francese Gasquet e vince il torneo Atp 250 di Bastad.Dopo la parentesi poco brillante di Wimbledon, il Tennista ligure torna sulla sua amata terra rossa a Bastad, in Svezia. Dopo le insidie del primo match contro lo svedese Ymer, la brillante vittoria contro Del Bonis e la sfida tutta genio e sregolatezza vinta al terzo contro Verdasco, affronta in finale il francese Richard Gasquet, attualmente numero 29 del ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri Superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo e ...

ATP Bastad – Fognini è in finale! Il tennista azzurro Supera Verdasco al terzo set : Fabio Fognini accede alla finale dell’ATP di Bastad: il tennista azzurro supera lo spagnolo Verdasco al terzo set Fabio Fognini è il primo finalista dell’ATP di Bastad. Sulla terra battuta svedese, il tennista di ‘Arma di Taggia’ è riuscito a superare lo spagnolo Fernando Verdasco, attualmente numero 33 della classifica mondiale maschile. Fognini, numero 15 del ranking maschile, si è imposto dopo poco più di 2 ore di gioco in 3 set, vinti ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini Supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale : Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando ...

ATP Bastad – Brivido al primo set - poi rimonta Super : Fognini stende Ymer e vola ai quarti : Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Bastad: il tennista azzurro supera Ymer in rimonta al terzo set Fabio Fognini stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Bastad. Il tennista azzurro, attualmente numero 15 del ranking mondiale, si è imposto sul giovane Ymer (380 ATP) dopo circa 2 ore di gioco. Dopo il clamoroso 6-1 subito al primo set, Fognini è riuscito a tornare in partita, rimontando il suo avversario nei ...

Tennis - Wimbledon : Super Fabbiano - battuto Wawrinka. A Fognini il derby. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Wimbledon 2018 - Fabio Fognini alla prova del nove sulla Superficie più difficile. Prosegue la rincorsa alla top10 : “Con questa classifica non posso nascondermi. Vado a Wimbledon per fare bene“. Queste le parole di Fabio Fognini, poco dopo l’eliminazione bruciante contro il croato Marin Cilic (n.5 del mondo) al Roland Garros. Un epilogo al quinto set che tanta amarezza ha lasciato al ligure, condizionato anche da un problema fisico che si porta dietro da diverso tempo. Dopo Parigi, Londra, e per la precisione Wimbledon, il “Regno del ...