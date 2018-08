Summer Arena | successo con comicità Pio e Amedeo

Sfera Ebbasta RockStar Summer tour 2018 - all'Arena Fiera di Cagliari : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "RockStar", hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Grande successo per l'apertura della Summer Arena 2018 a Soverato con Nek - Renga e Pezzali - InfoOggi.it : Dal repertorio di Renga non sono mancati 'Meravigliosa', 'A un isolato da te', 'Il mio giorno più bello nel mondo', 'Guardami amore', 'Era una vita che ti stavo aspettando', 'Angelo', 'La tua ...

Musica - Summer Arena : il 24 luglio a Soverato arriverà anche Riki : Questa nuova tranche di spettacoli dal vivo si intitola "Live & Summer mania", in cui anche a Soverato presenterà dal vivo il suo nuovo singolo in duetto con i CNCO, dal titolo "Dolor de cabeza", che ...

Conto alla rovescia per l'apertura della Summer Arena : E' praticamente iniziato il Conto alla rovescia per l'apertura dell'edizione 2018 della Summer Arena , la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese come di consueto al campo Marino di Soverato. L'agenzia, che gestisce anche l'area, ha deciso di affidare quest'anno lo start ...

MOSTRO/ All’Arena di Verona con “E fumo ancora” (Wind Music Awards Summer 2018) : MOSTRO, il rapper romano reduce dal successo dell'album "Ogni Maledetto Giorno", pronto a vivere un'estate sui palchi di tutta Italia (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:20:00 GMT)

NITRO/ “Venivo all’Arena in gita con la scuola - oggi è una grande emozione” (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino NITRO è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:40:00 GMT)

